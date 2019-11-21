Wi-Fi Şifresini Çalan Komşusunu ve Oğlunu Öldürdü

Qasım isimli bir adam Wi-Fi şifresini çaldıkları gerekçesi ile komşusunu ve komşusunun oğlunu öldürdü. Kan donduran olayın tüm ayrıntılarını bir araya getirdik.

Kan Donduran Olay! Wi-Fi Şifresi Cinayeti İşlendi

Pakistan'ın Karaçi kentinde korkunç bir cinayet yaşandı. Ülkenin turistik yerlerinden biri olan Karaçi'de Qasım isimli bir adam komşusu ile tartışmaya başladı. Qasım isimli adam internetinin kotasının bittiğini öne sürdü ve komşusu Faruk'u Wi-Fi şifresini çalmakla suçladı. Komşu Faruk ve Karaçi Üniversitesi'nde okuyan oğlu Haris, Qasım'ın bu suçlamasını kabullenmedi.

Qasım suçlamaları kabul etmeyen Faruk ve oğlu Haris'e sinirlendi. Küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada iki taraf da kendine hakim olamadı. Qasım, Faruk ve oğlu Haris'e saldırdı. Qasım, komşusu Faruk ve oğlu Haris'i öldürdü.

Yaşananların ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Faruk ve oğlu Haris'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinden kaçan Qasım, Şah Latif kasabasında Pakistan polisi tarafından yakalandı ve göz altına alındı. Qasım verdiği ifadede komşusu Faruk ve Haris'i öldürdüğünü itiraf etti.