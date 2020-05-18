Dünyanın İlk WiFi 6 Plus Router'ı Honor Router 3 Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Dünyanın ilk WiFi 6 router’ı Honor Router 3, Çin’de düzenlenen Smart Life Ürün Lansmanı etkinliğinde tanıtıldı. 31 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak Honor Router 3 router özellikleri haberimizde.

Honor Router 3 Özellikleri

Dünyanın ilk WiFi 6 Plus router’ı Honor Router 3, geçtiğimiz günlerde marka tarafından duyurulmuştu, bugün resmi olarak tanıtıldı. Honor Router 3 router, 242mm x 151.9mm x 40.9mm boyutlarında ve 379g ağırlığında. Android ve iOS için mevcut olan Huawei Smart Life uygulaması kullanılarak kontrol edilebilen Huawei RTOS sistemi üzerinde çalışıyor. 2.4GHz (574Mbps) hem de 5GHz (2402Mbps) modlarında maksimum iletim hızı 3976Mbps ile çalışabiliyor. Router, 5dBi kazançlı toplam dört antene sahip.

Honor Router 3, ayrıca 802.3, 802.3u ve 802.3ab gibi iletim protokollerini destekliyor. Wall Penetration, Standard ve Sleep olmak üzere üç moda sahip. Güvenlik noktasında, WPA3, güvenlik duvarı (firewall), DMZ, DoS saldırı koruması gibi özelliklerle geliyor. Hız sınırı, bant genişliği sınırı, ebeveyn kontrolleri, oyun hızlandırma, WiFi relay, misafir ağı, MAC adres filtreleme, VPN ve daha birçok özelliği sahip.

Honor Router 3 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Honor Router 3, 31 dolar (219 yuan) fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. 25 Mayıs’ta satın alınabilir olacak.