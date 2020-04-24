WiFi 20 Yıl Sonra En Büyük Yükseltmeyi Alıyor! WiFi 6GHz Nedir?

FCC'nin yeni kararı sayesinde Wi-Fi bağlantınız önümüzdeki birkaç yıl içinde çok daha iyi hale gelecek. Komisyon tarafından alınan WiFi 6GHz spektrum bloğu, WiFi'ın çekim gücünü artıracakken ayrıca ağa daha güçlü sinyal gitmesini sağlayacak.

Mevcut Wi-Fi ağları lisanssız 2.4GHz ve 5GHz spektrumlarında çalışıyor ve FCC yaklaşık 20 yıldır bunlara kayda değer bir yenilik yapmamıştı. 6GHz spektrumun kullanılabilir hale gelmesi, Wi-Fi ağları için kullanılabilir frekansı kabaca dört katına çıkaracak. Yeni spektrum bu yılın ilerleyen döneminde cihazların daha hızlı ve daha güvenilir bağlantı kurmasını sağlayacak.

WiFi 6 GHz bağlantısı ne anlama geliyor?

Wi-Fi ağınıza bağlanmada sorun yaşıyorsanız, spektrum tıkanıklığından kaynaklanıyor olabilir. Aynı frekans bandı üzerinden bağlanmaya çalışan çok fazla cihaz olduğunda, bazı cihazlar yavaşlatılmaya başlar. Ancak yeni 6GHz'lik bağlantı frekansı sayesinde mevcut Wi-Fi kanallarında sinyallerin çakışmadan dağıtılabilmesi mümkün.

Biraz daha spesifik olmak gerekirse FCC 6GHz bandında 1200MHz spektrum bulunuyor. Son yirmi yıldır Wi-Fi yaklaşık 400MHz spektrumda çalışıyor ve mevcut tüm kanalların bu sınırlı alanda dağıtılması gerekiyor.

WiFi 6 GHz ne zaman kullanılabilir olacak?

Wi-Fi 6 GHz kullanan ilk cihaz sürümlerinin 2020'nin son çeyreğinde mümkün olması bekleniyorken Wi-Fi Alliance, Wi-Fi 6E cihazları için bir sertifika programı sunmaya başlayacak ve böylelikle gerçek 6 GHz dağıtımı 2021'in başlarında sunulmuş olacak. Ayrıca daha önceden Broadcom Wi-Fi 6E mobil çipi duyurmuş, Qualcomm ise yeni nesil kablosuz ürünlerde 6GHz Wi-Fi'yi desteklemeye hazır olduğunu söylemişti.

Cihazımın WiFi 6 GHz desteklediğini nasıl anlarım?

Şu anda yeni bir telefon veya dizüstü bilgisayar satın almaya gittiğinizde kutuda “Wi-Fi 6” etiketini görebilirsiniz ve bu etiket cihazınızın daha verimli kablosuz ağ sunan yeni Wi-Fi standardını desteklediğini gösteriyor. Bundan sonraki süreçte üretilen yeni nesil teknolojik cihazlar da WiFi 6E sertifikasıyla üretileceği için telefonların, tabletlerin veya laptop'ların WiFi 6 GHz'yi destekleyeceğini söyleyebiliriz.