Wifi Sayesinde Silah ve Bomba Tespiti Yapılabilecek

Halka açık alanlarda bavul veya çantaların içleri kablosuz internet bağlantısı (Wifi) üzerinden araştırılabilecek. Böylelikle bu çantaların içlerindeki silah, bomba gibi zararlı aletlerin tespit edilmesi daha kolay bir hal alacak.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesi'nde araştırmacılar tarafından geliştirilen bir sistem sayesinde wifi yardımıyla silahlar veya bombalar hızlıca tespit edilebilecek. Özellikle havalimanları, müzeler, parklar gibi halka açık alanlarda kullanılacak olan bu sistemde bavulların içi görüntülenebilecek.

Sistemin çalışma prensibi ise ilk olarak çantaların içerisindeki aleti görüntülüyor hemen ardından da bu aletin ne derece zararlı olabileceğini tespit ediyor. Böylelikle güvenlik görevlilerine büyük bir yardım sağlayan sistemin iki ya da üç antenli Wifi cihazlarında kullanılabileceği belirtildi.

Minimum yüzde 95 oranında doğruluk payına sahip olduğu dile getirilen sistemin düşük maliyetli olduğu kadar kurulumunun da basit olduğu aktarıldı. Yani pek çok ülkede kullanılabilecek olan sistemin ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak güvenlik konusunda üst düzey başarılara imza atacağını söyleyebiliriz.