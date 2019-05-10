WikiLeaks Davaları Devam Ediyor: Sırada Chelsea Manning Var

ABD ile ilgili bütün istihbarat bilgilerini internet yoluyla kamuoyuna sızdıran wikiLeaks belgeleri, büyük bir dalga konusu oldu. WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, İngiltere Büyükelçiliği'nde yakalandıktan sonra mahkeme süreci başlamıştı.

Mahkemenin Julian Assange ile ilgili 50 hafta hapis kararının hemen ardından gözler WikiLeaks platformunun 2. ismine çevrildi. Bu platforma çok önemli bilgileri sızdırmak ile suçlanan Chelsea Manning hakkında 62 gün hapis cezası kararı verilmişti. Onun bu cezayı almasındaki en büyük neden jüri karşısına çıkmamaktı.

Chelsea Manning Jüri karşısına çıkmamakta direniyor

Chelsea Manning, yaptığı açıklamalarda jüriye kesinlikle güvenmediğini ifade etmişti. Ona göre jüri, aktivistleri ve diğer muhalifleri hedef alan bir yapı. Ancak ABD yasasına göre jüri karşına çıkmamak mahkemeye saygısızlık olarak görülüyor ve bunun da belirli bir cezası bulunuyor.

Avukatları, “Chelsea sorulara cevap vermeyi reddetmeyi sürdürecek ve biz de ifade vermeyi reddetmesinin haklı sebepleri olduğunu kanıtlamak için mevcut tüm yasal savunmamızı yapacağız” dedi.

Virginia eyaletinin Alexandria şehrinde devam eden soruşturmada, Bölge Savcısı Claude Hilton tarafına verilen kararla Chelsea Manning hapis cezası almıştı.

Onlara göre Chelsea, susma hakkını kullanıyordu ve ABD yasalarına göre bu durum son derece doğal. Ancak Eyalet Mahkemesi, büyük bir ısrarla onun jüri karşısına çıkmasını istiyor.