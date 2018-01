WikiLeaks Kurucusu Julian Assange, Ekvador Vatandaşı Oldu

5 yılı aşkın bir süredir Londra'daki Ekvador Büyük Elçiliği'nde sığınmacı olarak yaşayan Julian Assange, Ekavador vatandaşı oldu.

WikiLeaks kurucusu Assange, 2010'da Amerikan ordusunun 2004-2009 yılları arasında Afganistan Savaşı'nda tutmuş olduğu 92.000 belgeyi The Guardian, The New York Times ve Der Spiegel gazeteleriyle birlikte açıklamış ve dünya kamuoyuna bomba gibi düşmüştü.

ABD'ye ait gizli hükümet belgelerini sızdırmakla suçlanan Assange ayrıca, İsveç'te cinsel taciz suçlamaları nedeniyle yargılanıyor. Hakkında tutuklamama kararı bulunan Assange, İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilmekten endişe ettiği için 19 Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Geçtiğimiz haziran ayında büyükelçilik binasındaki 5. yılını dolduran Assange, gece saatlerinde Twitter hesabından üzerinde Ekvador milli takım formasıyla çektirdiği bir fotoğraf yayınladı. Paylaşımın ardından Venezuela merkezli Telesur kanalı, Julian Assange'nin Ekvador vatandaşlığına geçtiğini ve Ekvador Devlet Gelirleri Dairesi veri tabanındaki kayıt numarasının 1729926483 olduğunu açıkladı.

Ekvador hükümetinin vatandaşlık verdiği Assange, bundan sonra sadece İngiltere'de yargılanacak. Ekvador daha önce İngiltere'den Assange'a diplomatik statü verilmesini istemiş ancak bu isteği reddedilmişti.

Öte yandan konuyla ilgili İngiltere bir açıklama yayınladı ve Julian Assange'ın 2012'de belirlenen kefalet şartlarını ihlal ettiğini ve Ekvador Büyükelçiliği'ne sığındığını söyledi. Ekvador hükümetinin tutumunu eleştiren İngiltere, "Ekvator hükümeti, durumu çözmenin yolunun Julian Assange'i adalet karşısına çıkarmak olduğunu net bir şekilde biliyor. Hiç kimse Assange'a Ekvador vatandaşlığı vermekle uzun zamandır devam eden bu meselenin çözüleneceğini iddia etmesin" ifadelerini kullandı.

İngiltere, hakkında İsveç'e iade kararı bulunan Assange'ın Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarak başka bir ülkeye gitmesine izin vermiyor.