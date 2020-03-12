Wikileaks Soruşturmasında Gelişme! Manning, İntihar Girişiminde Bulundu

Wikileaks’e gizli belgeler verdiği şüphesiyle tutuklanan eski ABD silahlı kuvvetler askeri Chelsea Manning, intihar girişiminde bulundu. ABD gündeminde öne çıkan olayın detayları haberimizde.

Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange’a gizli belgeleri verdiği gerekçesiyle 2010’da Irak’ta tutuklanan, daha sonra ulusal savunma iletişim bilgilerini yetkisiz bir kaynağa vermek ve düşmana yardım etmek dahil 22 suçla suçlanan eski askeri istihbarat analisti Chealse Manning, yaklaşlık bir yıldır Virginia eyaletinde hapiste. 32 yaşındaki ABD’li aktivist ve muhbir Manning’in dün intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Acilen hastaneye kaldırılan Manning’in tedavisi sürüyor. Cuma günü ifade verip veremeyeceği belli değil.

Wikileaks kurucusu Julian Assange ise İngiltere Londra’daki Ekvator Büyükelçiliği’nde 7 yıl kaldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. ABD, aralarında casusluk yapmanın da bulunduğu 18 ayrı suçtan Assange’in iadesini istiyor. Wikileaks kurucusu suçlu bulunursa 175 yıl hapis cezası alabilir.