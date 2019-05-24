Wikipedia AİHM'de Türkiye'ye Karşı Dava Açtı

Wikipedia'yı yöneten Wikimedia Vakfı, Türkiye'nin Wikipedia'ya erişim yasağını kaldırması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulundu.

Wikipedia'nın Erişim Engeli Açılacak Mı?

Wikipedia ansiklopedisi gibi çeşitli özgür içerikli projeleri bünyesinde barındıran bir organizasyon olan Wikimedia Vakfı, 2017'nin Nisan ayından bu yana Türkiye'de yasaklı olan Wikipedia ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulundu. Vakıf, AİHM başvurusuyla birlikte söz konusu yasağın Türk mahkemeleri aracılığıyla kaldırılması yönünde girişimde bulunacaklarını ve bununla ilgili olarak Türk yetkililerle görüşüleceğini söyledi.

Vakıf ayrıca erişimin yeniden sağlanması için 'Ankara'ya baskı yapılacak' kampanyalar organize edileceğini de açıkladı. Wikimedia Vakfı Genel Müdürü Katherine Maher de gazetecilere telefon görüşmesi yoluyla yaptığı açıklamada "Wikimedia, AİHM'de Türkiye'ye dava açtı" ifadeleriyle söz konusu gelişmeleri doğruladı.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, 2017 yılında aldığı erişim engeli kararında şu ifadelere yer vermişti: "İçeriklerin 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında terörü öven, şiddete ve suça teşvik eden, kamu düzenini ve milli güvenliği tehdit eden, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine bağlı olarak içeriklere erişimin engellenmesi nedeniyle internet sitesinin tümüne yönelik erişimin engellemesine dair tedbir kararının, aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca onaylanmasına, belirtilen internet adresindeki içeriklere erişimin engellenmesi halinde hedeflenen amaç gerçekleşmiş olacağından www.wikipedia.org adlı internet sitesine tümden erişimin kaldırılmasına dair hüküm konulmuştur"

Vakfın direktörü Stephen LaPorte de konuyla ilgili açıklamasında Türkiye'nin aldığı kararda 'tam olarak hangi kısmın illegal sayıldığının gösterilmediğini' söyledi. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Wikipedia'ya erişim açılacak mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!