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Wikipedia'dan AB Telif Hakkı Yasasına 'Çevrimdışı' Protesto

Wikipedia, AB Telif Hakkı Yasasını Protesto Ediyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia, Avrupa Birliği’nin (AB) yeni telif hakkı yasasını protesto etmek için Almanca sürümünü erişime kapattı.

Perşembe günü Wikipedia’nın Almanca versiyonunu kullanmak isteyen kullanıcılar, siyah bir ekranla karşılaştı.

AB’nin telif hakkı yasalarında planlanan değişiklikleri protesto etmek için gün boyu erişime kapalı olan Almanca Wikipedia, site üzerinden yaptığı açıklamada, “Yeni telif hakkı yasası, ifade özgürlüğünü, sanatsal özgürlüğü ve basın özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlayabilir”  ifadelerini kullandı.

wikipedia almanca

Wikipedia’nın protesto ettiği yeni düzenlemeler, küresel internet devlerini yakından ilgilendiriyor. 

11. ve 13. maddeleri, geçtiğimiz haziran ayında Brüksel’deki yetkililer tarafından yeni telif hakkı yasası, YouTube, Google, Facebook ve Twitter gibi platformların makale, fotoğraf ve video olmak üzere kullanıcılar tarafından oluşturulan tüm içeriklerin telif haklarını ihlal edip etmediğini belirlemek için filtreleme yöntemini kullanmasını zorunlu kılıyor. İhlal yapan tüm içerikler ise otomatik olarak kaldırılacak.

Wikipedia başta olmak üzere birçok özgür içerikli projeleri bünyesinde barındıran Wikimedia’nın Başkanı John Weitzmann, Alman radyo kanalı Bayern 2’ye verdiği demeçte, “Bu duruma farkındalık yaratmak için elimizdeki en sert yöntem siteyi kapatmaktı”  ifadelerini kullandı.

avrupa birliği telif hakkı yasaları

Avrupa Parlamentosu önümüzdeki Salı günü telif hakları yasasında yapılan reformları kabul edecek.

Video paylaşım platformu YouTube’un CEO’su Susan Wojcicki, geçtiğimiz ekim ayında yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemenin platformdan geçim sağlayan insanlara ağır bir darbe indireceğini ve kullanıcıların kendilerini özgür biçimde ifade etmelerine engel olacağını söylemişti.

Mart ayının başlarında AB'nin yeni telif hakkı düzenlemesine karşı düzenlenen protestoya 3 binden fazla kişi katılmıştı. 

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