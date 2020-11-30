BTK’ye Wikipedia Engeli İçin Tazminat Davası Açıldı

Wikipedia engeli için BTK’ye tazminat davası açıldı. Hukuk fakültesi mezunu yüksek lisans öğrencisi Bilge Doğru tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) açılan tazminat davası ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Yüksek Lisans Öğrencisinden Wikipedia Engeli İçin Tazminat Davası

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre yüksek lisans öğrencisi Bilge Doğru, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna dava açtı. Wikipedia’ya üç yıl boyunca uygulanan idari tedbir kararının bilgi ve fikirlere ulaşma hakkının sınırlandırıldığını öne sürerek BTK’ya tazminat davası açtı fakat Ankara 12. İdare Mahkemesi menfaat bağının bulunmadığını ileri sürerek davayı reddetti. Bölge İdare Mahkemesi ise bu kararı kaldırarak “Bilgiye ulaşma hakkı ihlal edilirse zarar doğabilir ve Bilgi Teknolojileri Kurumu da bunun muhatabıdır” ifadelerine yer verdi. Bilge Doğru tarafından açılan tazminat davası bölge idare mahkemesi tarafından kabul edildi.

Wikipedia engeli için açılan tazminat davası ile ilgili açıklamalarda bulunan Bilge Doğru’nun avukatı Acun Papakçı, bundan sonra BTK bir site engellediği zaman milyonlarca kişinin davasına muhatap olacağını bilerek karar vermek zorunda olduğunu söyledi. Avukat Papakçı, bölge idare mahkemesinin kararı ile ilgili olarak “Bence çok iyi bir karar” ifadelerini kullandı.

BTK’nin Wikipedia’ya erişimi engelleyerek Türkiye’de bilgiye ulaşmaya çalışan milyonlarca kişiyi 3 yıl boyunca mağdur ettiğini belirten avukat Papakçı, “İtiraz ettiğimiz Ankara Bölge Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi , Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin verdiği karar ile uyumlu bir karar verdi. Wikipedia üzerinden bilgiye ulaşma ve haber alma hürriyetinin kısıtlanmasının manevi açıdan zarara uğramasına yol açabileceği, erişim engeli nedeniyle “hak ihlali iddiasının’ mevcut olduğu ve tam yargı davasının açılabilmesi için müvekkilimin ehliyetinin bulunduğuna karar vermiştir” ifadelerini kullandı.

Bu karar ile erişimi engelleme yetkisine sahip olan resmi kişi ve kurumlar yetki kullanırken hukuka uygun davranmaları gerektiğinin hatırlatıldığını belirten Papakçı, belirterek “BTK hukuksuz bir erişime engelleme kararı verirken milyonlarca kişinin hakkına müdahale edileceğini ve kullanıcı olan milyonlarca kişinin zararını tazmin etmek zorunda kalabileceğini bilerek takdir yetkisini kullanacaktır. Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun bu sınırlar içinde kalması bilgiye ulaşmanın mümkün olduğu özgür bir Türkiye için zorunludur. Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı günümüzde bilgiye ulaşmada temel kaynak olan internetin özgür kalabilmesi için önemli bir dönüm noktasıdır” dedi.