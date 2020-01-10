Wikipedia Ne Zaman Açılacak? Adalet Bakanı Açıkladı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yaklaşık iki buçuk yıldır ülkemizden erişime engelli olan Wikipedia hakkında geçtiğimiz günlerde görüşme yapmıştı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu erişim engelinin hak ihlali olduğuna karar vermişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun verdiği karar sonrasında gözler BTK'ya çevrilmişti.

Wikipedia Engeli Ne Zaman Açılacak?

Vatandaşlar Wikipedia'nın ne zaman açılacağını merak etmekte. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Wikipedia'ya erişimin ne zaman açılacağını açıkladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Ankara'da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yargı hiçbir yerden ve hiçbir kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer Anayasa ve kanunlardır. Yargı, hiçbir ideolojinin, şu ya da bu grubun değil, sadece hukukun emri altındadır. Bu anlayışa aykırı her türlü girişimin karşısında olacağımız da bilinmelidir. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı açıklanınca Wikipedia açılacaktır"

Wikipedia Neden Engellendi? Neler Yaşanmıştı?

BTK, 29 Nisan 2017'de Wikipedia'ya erişimi engellemişti. Wikipedia Türkiye hakkında yazılan terör yanlısı içerikler ile suçlanmıştı. Wikipedia'nın engellenmesinin ardından Wikimedia Vakfı, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Yapılan başvuruda Wikipedia'nın tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edilmişti. Anayasa Mahkeme'si yapılan başvuruyu Genel Kurul'a sevk etmişti.