Wikipedia'nın Kurucu Ortağından Facebook ve Twitter'a Rakip Geldi

Wikipedia’nın kurucu ortaklarından olan Jimmy Wales, WT:Social isimli sosyal medya sitesini kurduğunu açıkladı. Twitter ve Facebook gibi platformlara rakip olarak ortaya çıkan sitenin hem haberlerin paylaşılacağı hem de sosyal medya olarak kullanılabilecek bir platform olması planlanıyor.

WT:Social’ın Facebook ve Twitter’dan farkı ise reklamlarla değil yapılan bağışlarla ayakta kalması olacak. Wales, açıklamalarında sadece reklam ile finansman sağlayan sosyal medya sitelerindeki sorunun düşük kaliteli içeriklerin ön plana çıkarılması olduğunu ifade etti.

Facebook ve Twitter’ın aksine WT: Social’da geliştirilen algoritma ile en çok beğenilen ya da yorum alan gönderiler yerine en yeni gönderilerin en üst sıraya çıkması sağlanacak. İlerleyen günlerde gönderilere oylama seçeneğinin de eklenmesi düşünüyor.

Bu yeniliğin yanında Facebook ve Twitter’ın sansürlediği ya da kaldırdığı küçük oluşumlara ve gruplara da yer verilmesi planlanıyor. Bu sayede insanların gruplarının kaldırılması korkusu olmadan paylaşım gerçekleştirmeleri hedefleniyor.

WT:Social’ın ilerleyen zamanlarda ücretsiz olması planlansa da şimdilik üye olmak için bekleme listesine girmeniz, bağış yapmanız ya da davetiye almanız gerekiyor. Bir ay içinde 50 bin kullanıcıya ulaşan sitenin hedefi ise 500 milyon kullanıcıya ulaşmak olacak.