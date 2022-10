Wikipedia'ya Sesli Logo Özelliği Geliyor

Wikipedia (Vikipedi), dünya genelinde bir yarışma başlatarak sesli logo arayışına girdi. Kaynağı olduğu her bilgiye sesini vermek isteyen dijital ansiklopedi, gelişen ses teknolojileri karşısında fikri mülkiyet haklarının peşine düştü.

Geçen ay sesli logo arayışına girdiği duyurulan Wikipedia, sanal asistanlar sorulan soruları sistemden faydalanarak yanıtladıklarında, bilginin sahibi olduklarını gösterebileceği bir sesli logoya sahip olmayı hedefliyor.

Dünyanın Her Yerinden Katılım Sağlandı

Geçtiğimiz sene 2,6 milyar kişinin sesli asistanları aktif olarak kullandığı verileri doğrultusunda Vikipedi'nin kaynağı olduğu her bilgiye sesini vermek istemesi oldukça kabul edilebilir görünüyor. Bu doğrultuda Marka Direktörü Zack McCune: “İnsanlar Wikimedia projelerinden yeni yollarla bilgi edindikçe, Wikimedia markasının yeni formatlarda var olması gerekiyor.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Wikipedia ve Wikimedia projelerinin destekçisi The Wikimedia Foundation, sesli logo bulabilmek adına dünya genelinde ''The Sound of All Human Knowledge'' adlı bir yarışma düzenledi. 13 Eylül - 10 Ekim 2022 tarihlerinde başvuruların kabul edildiği yarışmaya 130'dan fazla ülkeden 3 bin 230 sesli logo tasarımı katılım gösterdi.

Beş ses uzmanı, bir müzikolog ve yedi Wikimedia gönüllü katılımcısı, sesli logolar arasında değerlendirme yapacak. Seçilecek olan 10 sesli logo 29 Kasım - 19 Aralık 2022 tarihlerinde halk oylamasına sunulacak. 2023 yılının başında açıklanacak olan sonuçlara göre de kazanan kişiye 2.500 dolar ödül verilecek.