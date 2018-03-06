Wikipedia Türkiye'yi Özledi

Geçtiğimiz yıl, Türkiye’ye dair yanlış bilgiler barındırdığı gerekçesiyle erişim engeliyle karşı karşıya kalan Wikipedia, resmi sosyal medya hesapları üzerinden We Miss Turkey (Türkiye’yi Özledik) kampanyası başlatarak, Türkiye’ye dair sorulan sorulara cevap vermeye başladı.

Nisan 2017’de Türkiye’yi DAEŞ ile aynı zeminde gösteren içerikleri barındırması, Türkiye’de bir temsilcilik açmaması ve Türkiye’deki yasalara uygun hareket etmemesi sebebiyle erişim engeli konulan Wikipedia, neredeyse bir yıldır erişim engeliyle karşı karşıyaydı. Wikipedia yetkililerinin Türkiye’den gelen talepleri yerine getirdiklerini ve gerekli değişiklikleri yaptıklarını söylemelerine rağmen, yasağa dair herhangi bir değişiklik olmamıştı.

10 ayı geçkin süredir erişim engeli bulunan internet sitesi, bugün resmi sosyal medya hesapları üzerinden “We Miss Turkey” kampanyası başlattı. Facebook sayfası üzerinden yukarıdaki gönderiyi paylaşan Wikipedia, gönderide şu detaylara yer verdi: “Bir sabah uyansanız ve Wikipedia’ya erişemeseniz ne hissederdiniz? Türkiye’de bu olay yaklaşık 10 ay önce yaşandı. Türkiye’de yaşayan 80 milyon insan bir anda Wikipedia’yı okumaktan ve Wİkipedia’ya destek vermekten alıkonuldu. İşte bu yüzden bu hafta boyunca Türkiye ile ilgili bilgiler paylaşacağız. #WeMissTurkey hastagiyle bize Türk kültürüyle ilgili soruları sorun ve biz de bütün bir hafta boyunca bilgileri güncelleyelim.” Bununla birlikte Wikipedia, Facebook için özel olarak hazırlanan profil sayfası çerçevesiyle birlikte kullanıcıların We Miss Turkey kampanyasına destek olmasını istedi.

Erişim engelinin uygulanmaya başlamasının ardından hükümet yetkilileri, Türkiye’ye temsilcilik açma, uluslararası hukuka uygun davranma, Türk mahkemeleri tarafından verilen kararlarını yerine getirme ve Türkiye’ye yapılan karartma uygulamalarına alet olmama gibi durumların yerine getirilmesi durumunda Wikipedia engelinin kaldırılacağını açıklamışlardı.