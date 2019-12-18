Wikipedia Yasağı AYM'de Görüşülecek! İşte Görüşme Tarihi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yaklaşık iki buçuk yıldır ülkemizden erişime engelli olan Wikipedia hakkında görüşecek. Wikipedia ansiklopedisi gibi çeşitli özgür içerikli projeleri bünyesinde barındıran bir organizasyon olan Wikimedia Vakfı, geçtiğimiz günlerde erişim yasağı ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

Yapılan başvuruda Wikipedia'nın tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edilmişti. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü başvuruyu Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevk etmişti. Başvurunun ne zaman görüşüleceği belli oldu.

Wikipedia'nın Erişim Engeli Açılacak Mı?

26 Aralık 2019'da Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia hakkında bir görüşme yapacak. Wikipedia'nın yeniden erişime açılıp açılmayacağı bilinmiyor. BTK, 29 Nisan 2017'de Wikipedia'ya erişimi engellemişti. Wikipedia Türkiye hakkında yazılan terör yanlısı içerikler ile suçlanmıştı.

Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!