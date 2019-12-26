Wikipedia Yasağı Bugün Görüşülecek! Wikipedia'ya Erişim Açılacak Mı?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yaklaşık iki buçuk yıldır ülkemizden erişime engelli olan Wikipedia hakkında bugün görüşme yapacak.

Wikipedia Yasağı Görüşülecek!

Wikipedia ansiklopedisi gibi çeşitli özgür içerikli projeleri bünyesinde barındıran bir organizasyon olan Wikimedia Vakfı, geçtiğimiz günlerde erişim yasağı ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Yapılan başvuruda Wikipedia'nın tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edilmişti. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü başvuruyu Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevk etmişti.

Genel Kurul geçtiğimiz günlerde Wikipedia yasağını 26 Aralık 2019 tarihine görüşeceğini açıklamıştı. 26 Aralık 2019 günü geldi. Wikipedia'nın erişim engelinin bugün açılıp açılmayacağı belli olacak. Wikipedia'nın yeniden erişime açılıp açılmayacağı bilinmiyor. BTK, 29 Nisan 2017'de Wikipedia'ya erişimi engellemişti. Wikipedia Türkiye hakkında yazılan terör yanlısı içerikler ile suçlanmıştı.

Wikipedia yasağı ile ilgili detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Tamindir.com'u takipte kalın!