Wikipedia Yasağı ile ilgili Karar Çıktı! Wikipedia Açılıyor Mu?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yaklaşık iki buçuk yıldır ülkemizden erişime engelli olan Wikipedia hakkında bugün görüşme yaptı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Kararını Verdi!

Wikipedia ansiklopedisi gibi çeşitli özgür içerikli projeleri bünyesinde barındıran bir organizasyon olan Wikimedia Vakfı, geçtiğimiz günlerde erişim yasağı ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Yapılan başvuruda Wikipedia'nın tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edilmişti.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü başvuruyu Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevk etmişti. Genel Kurul geçtiğimiz günlerde Wikipedia yasağını 26 Aralık 2019 tarihine görüşeceğini açıklamıştı. Görüşme yapıldı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu erişim engelinin hak ihlali olduğuna karar verdi. BTK, 29 Nisan 2017'de Wikipedia'ya erişimi engellemişti. Wikipedia Türkiye hakkında yazılan terör yanlısı içerikler ile suçlanmıştı.

Hak İhlali Ne Demek? Wikipedia Açılacak Mı?

Hak ihlali bir kimseye kanunlarla belirlenen bazı hakları engelleme, hak kısıtlaması anlamına geliyor. Wikipedia'nın erişim engelinin açılması bekleniyor.