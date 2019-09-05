Will Smith, Deepfake Videosunda Matrix'teki Neo Karakterini Canlandırdı

Deepfake teknolojisi gün geçtikçe daha çok gelişiyor ve ileride daha çok kullanılacak gibi görünüyor. Özellikle aktörlerin farklı rollerde yer aldığı deepfake videoları, son günlerde oldukça popüler bir hale geldi. Bunlardan sonuncusu ise Will Smith’i, Matrix’teki Neo rolünde gördüğümüz deepfake videosu oldu.

Matrix'in deepfake videosunda, Neo’nun yer aldığı kült sahneleri görebiliyoruz.

Neo karakteri için deepfake ile oluşturulan videoda Keanu Reeves yerine Will Smith’in yerleştirilme nedeni ise oldukça ilginç. Tony Stark için Robert Downey Jr.’dan önce Tom Cruise’un düşünülmesi gibi, Neo rolü için de Keanu Reeves’ten önce Will Smith düşünülmüş. Ancak Reeves'i Neo rolüyle o kadar benimsedik ki bu durum, onun rol için ilk tercih olması gerektiğini düşündürtüyor.

Will Smith’in rolü kabul etmemesinin nedeni Wild Wild West filminde yer almak istemesinden kaynaklanıyor. Matrix gibi başyapıt olan bir seriyi reddetmiş olmak Will Smith için üzücü olsa da bugün filmleri tekrar izlediğimizde Neo rolünde Keanu Reeves dışında birini düşünmek oldukça zor oluyor.

Deepfake ile hazırlanan videolar her ne kadar böyle eğlenceli olabilse de deepfake teknolojisinin geldiği nokta biraz ürkütmüyor da değil. Oldukça gerçekçi görüntüler sunan bu teknoloji sayesinde ileride daha pek çok oyuncuyu farklı rollerde göreceğiz gibi duruyor.