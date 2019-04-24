Will Smith'in Kendisiyle Savaşacağı Gemini Man Filminden İlk Fragman

Amerikalı aktör Will Smith’in yeni bilim kurgu filmi Gemini Man’den ilk fragman geldi. Yenilikçi görsel efektleri ve hikaye kurgusuyla yılın en iddialı filmlerinden bir tanesi olan Gemini Man, daha ilk fragmanıyla izleyicilere müthiş bir aksiyon vadediyor.

Gemini Man filminin yönetmen koltuğunda, 2006'da Brokeback Mountain ve 2013'te Life of Pi filmleriyle en iyi yönetmen dalında Oscar ödülünü kazanan Tayvanlı sinemacı Ang Lee oturuyor. Bilim kurgu türündeki filmin senaryosu ise Bill Ray, Darren Lemke ve David Benioff üçlüsüne emanet.

Will Smith’in başrolde olacağı Gemini Man filminde kendisinden daha genç bir versiyonuyla mücadele edeceğini biliyorduk. Bugün yayınlanan fragman sayesinde, genç Will Smith’e ilk bakışımızı atıyoruz.

2 dakikalık fragman, Smith'i, genç bir klonu tarafından kovalanan seçkin ama yaşlanan bir suikastçi olan Henry Brogan olarak gösteriyor. Gelişmiş yaşlanma karşıtı görsel efektler, ünlü aktörün her iki rolü de oynamasını mümkün kılıyor.

Gemini Man’i ilgi çekici kılan yalnızca bunlar değil. Ang Lee filmi saniyede 120 kare (fps) ve 4K çözünürlükte 3D olarak çekti. Bu da filmdeki aksiyon sahnelerinin aşırı derecede gerçekçi görüneceği anlamına geliyor.

Filmde Smith’e, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong ve Douglas Hodge gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

Gemini Man, 11 Ekim’de vizyona girecek.