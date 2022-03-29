Will Smith, Oscar Ödül Töreni'nde Chris Rock'a Attığı Tokat Nedeniyle Özür Diledi
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran tokat olayı sonrası Will Smith sosyal medya hesabı üzerinden özür diledi.
Will Smith, Chris Rock'ın eşi Jada Pinkett Smith hakkında yaptığı şakanın ardından komedyen Chris Rock'a tokat attığı için Instagram üzerinden özür diledi.
Will Smith paylaştığı gönderi aracılığıyla şunları söyledi:
Will Smith'in Chris Rock'tan Özür Açıklaması
"Şiddetin her türlüsü yanlış ve yıkıcıdır. Dün gece Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi. Yaptığım şakalar işin bir parçası ama Jada'nın sağlık durumuyla ilgili bir şaka dayanamayacağım derecedeydi ve duygusal olarak tepki verdim.
Herkesin önünde senden özür dilemek istiyorum, Chris. Çizgiyi aştım ve yanıldım. Utanıyorum ve yaptıklarım olmak istediğim adamı göstermiyordu. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yok.
Ayrıca Akademi'den, yapımcılardan, tüm katılımcılardan ve dünyanın dört bir yanından izleyen herkesten özür diliyorum. Williams Ailesi'nden ve Kral Richard Aile'mden özür dilemek istiyorum. Davranışımın hepimiz için muhteşem olan bir yolculuğu lekelediği için çok üzgünüm.
Daha iyi olmak için çabalayacağım.
Saygılarımla,
Will."
Ödüllerin sahibi Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Smith'in eylemini kınayan bir bildiri yayınladı ve bu da bu durumun bir süre daha kapanmayacağı anlamına geliyor olabilir. CNN'e göre yapılan açıklamada "Akademi, Bay Smith'in dün geceki programdaki eylemlerini kınıyor. Olay hakkında resmî bir inceleme başlattık ve tüzüklerimiz, davranış standartlarımız ve Kaliforniya yasalarına uygun olarak daha fazla eylem ve sonuçlar için araştıracağız." ifadelerine yer verildi.
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