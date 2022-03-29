Will Smith, Oscar Ödül Töreni'nde Chris Rock'a Attığı Tokat Nedeniyle Özür Diledi

Will Smith, Chris Rock'ın eşi Jada Pinkett Smith hakkında yaptığı şakanın ardından komedyen Chris Rock'a tokat attığı için Instagram üzerinden özür diledi.

Will Smith paylaştığı gönderi aracılığıyla şunları söyledi:

"Şiddetin her türlüsü yanlış ve yıkıcıdır. Dün gece Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi. Yaptığım şakalar işin bir parçası ama Jada'nın sağlık durumuyla ilgili bir şaka dayanamayacağım derecedeydi ve duygusal olarak tepki verdim.

Herkesin önünde senden özür dilemek istiyorum, Chris. Çizgiyi aştım ve yanıldım. Utanıyorum ve yaptıklarım olmak istediğim adamı göstermiyordu. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yok.

Ayrıca Akademi'den, yapımcılardan, tüm katılımcılardan ve dünyanın dört bir yanından izleyen herkesten özür diliyorum. Williams Ailesi'nden ve Kral Richard Aile'mden özür dilemek istiyorum. Davranışımın hepimiz için muhteşem olan bir yolculuğu lekelediği için çok üzgünüm.

Daha iyi olmak için çabalayacağım.

Saygılarımla,

Will."