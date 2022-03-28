Skandal: Will Smith, Oscar Ödül Töreni'nde Chris Rock'a Tokat Attı

Dün gece Oscar Ödül Töreni'nde King Richard isimli filmdeki rolüyle "en iyi erkek oyuncu" ödülünün sahibi olan Will Smith, törene sunuculuk yapan Chris Rock’ı sahnede herkesin gözü önünde tokatladı.

King Richard’daki rolüyle Oscar ödülünü kazanmadan önce sunucu Chris Rock’ın esprisine bozulan Will Smith, sahneye çıkarak ünlü oyuncuyu herkesin gözü önünde tokatladı. Chris Rock'ın eşi Jada Pinkett Smith ile ilgili espri yapmasından ötürü öfkeden deliye dönen Will Smith sahnede Rock’a tokat attı.

Will Smith, Chris Rock'a Neden Tokat Attı?

Rock, 1997 yılında Demi Moore’un oynadığı G.I Jane isimli filme gönderme yaparak "Jada, seni seviyorum. G.I. Jane II’nin gelmesini dört gözle bekliyorum" dedi. Bir süredir saçlarını mecburiyetten ötürü kazıtan Smith’in eşi de bu espri ile öfkelendi. Chris Rock, Jada Pinkett Smith’in saç kesimini GI Jane isimli filmde rol alan Demi Moore’a benzettikten sonra yediği tokatın etkisiyle şaşkınlık geçirdi. Rock, "Vay canına, Will Smith beni fena benzetti. Dostum bu sadece bir G.I. Jane esprisiydi" dedi. Kameralar önünde herkesin kurgu olduğu düşünülen olayın ardından yerine oturan Smith, "Eşimin adını o lanet olası ağzına almayacaksın" diye bağırdı. Rock da yanıt olarak, "Televizyon tarihinin en muhteşem olayını yaşıyoruz" dedi.

Jada Pinkett Smith, Aralık ayında Billboard dergisine bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiğini söylemişti. Saçkıran yani bilimsel adıyla "alopesi" ile mücadele ettiğini dile getiren Smith, bu hastalık sebebiyle saçlarının döküldüğünü ve kellik sorunu yaşadığını dile getirmişti.

Will Smith bir süre sonra Chris Rock haricindeki birçok isimden özür diledi.