Will Smith, Yeni Suicide Squad Filminde Yer Almayacak

Will Smith, çekim tarihlerinde başka bir filmde yer aldığı için James Gunn'ın yöneteceği yeni Suicide Squad filminde yer almayacak.

2016 yılında vizyona giren orijinal Suicide Squad filminde Deadshot karakterine hayat veren Will Smith, çok sevdiği rolüne geri dönemeyecek.

Variety ’nin sayfalarına taşıdığı habere göre Smith, takvim sıkışıklığı nedeniyle yeni Suicide Squad filminin oyuncu kadrosundan ayrılmak zorunda kaldı. Warners Bros.’a yakın kaynaklar, kararın her iki taraf arasında dostane bir şekilde alındığını söylüyor.

Stüdyo, The Suicide Squad filmine hangi karakterlerin geri döneceğini henüz doğrulamadı; ancak söylentiler, Margot Robbie (Harley Quinn) ve Viola Davis (Amanda Waller) dışında oyuncu kadrosunun tamamen değişeceği ve yeni karakterlerin ekleneceği yönünde.

Disney ile yollarını ayırmasının ardından ilk kez başka bir projede yer almaya hazırlanan James Gunn, filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlenecek. Ünlü yönetmen, bu sonbaharda prodüksiyon çalışmalarına başlamayı umuyor.

David Ayer tarafından yönetilen orijinal Suicide Squad filmi, global çapta 746 milyon dolar gişe hasılatı toplamıştı.

The Suicide Squad’ın 6 Ağustos 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.