Winamp Beta Sürümü ile Müjdeyi Verdi

Winamp beta sürümü için test sürecini çok yakında başlatmaya hazırlanıyor. Doksanlı yıllarda Windows kullanıcılarının büyük bir kısmı tarafından kullanılan müzik çalar uygulamasının yeni sürümünün gelecek olması, çok sayıda kullancıyı heyecanlandırdı.

Apple Music, YouTube Music ve Spotify'ın kuruluşundan çok uzun zaman önce 60 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılan bir medya oynatıcısı vardı. Windows için geliştirilen Winamp isimli medya oynatıcısı özellikle doksanlı yıllarda Windows işletim sistemli bilgisayara sahip olan kişiler tarafından sık sık kullanılıyordu. Winamp'ın kullanıcıları kolaylıkla görünümünü özelleştirebiliyordu.

Winamp Beta Sürümü İçin Kayıtlar Başladı

Winamp'ın sahibi Radionomy, bir dönemin en popüler müzik çalar uygulamasının yeni sürümü için kollarını sıvadı. Şirket, hizmetin web sitesini ve logosunu güncelledi. Böylelikle Winamp'ın logosu modern bir tasarıma sahip oldu.

Winamp'ın resmi internet sitesi üzerinden beta test kaydını başlattı. Kullanıcılar, şu anda internet sitesi üzerinden platformun beta test programına katılabilir. Beta Test programına katılan kişiler, popüler müzik çalar uygulamasının yeni sürümünü deneyimleyebilecek.

Başarılı müzik çalar hizmeti Winamp'ın geliştirme süreci 2007 yılında 5.5 sürümünden itibaren sona ermişti. Popüler uygulama, 5.5 sürümünden sonra herhangi bir gelişme görmemişti ancak 2018 yılının ekim ayında platformun geliştirme sürecine ilişkin bir sızıntı yaşanmıştı ve 5.8 sürümü ortaya çıkmıştı.

Winamp'ın sahibi Radionomy, söz konusu müzik çalar uygulaması ile ilgili büyük planlarının olduğunu söylemişti fakat hizmetin yeni sürümünü yayımlamamıştı. Bu konu ile ilgili oldukça önemli bir adım atan şirket, yeni Winamp'ın beta programı için kayıt sürecini başlattı.

Winamp Ürün Geliştirme Başkanı Jeremy Scheppers, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Scheppers, BleepingComputer'a yaptığı açıklamada, müzik çalar uygulamasının yeni sürümünün geleceği için heyecanlı olduklarını söyledi.

Nullsoft tarafından geliştirilen Winamp, ilk olarak 21 Nisan 1997 tarihinde yayımlanmıştı. Müzik çalar uygulaması, kısa süre içerisinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olmuştu. Büyük bir başarının altına imza atan uygulama, özellikle doksanlı yıllarda Windows kullanıcılarının büyük bir kısmı tarafından kullanılan kullanılmıştı.

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