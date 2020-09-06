Nostalji Sevenlere Özel Winamp Skin Museum Açıldı

Doksanlı yıllarda Windows kullanıcılarının büyük bir kısmı tarafından kullanılan Winamp'ın hissettirdiği duyguları tekrardan hissetmek isteyenlere özel olarak bir web sitesi oluşturuldu. Facebook mühendisi, dünyanın dört bir yanındaki Winamp kullanıcısı tarafından tasarlanan temaları bir arada topladığı müze geliştirdi. Winamp Skin Museum ile ilgili detaylar haberimizde.

Winamp Skin Museum Neler Sunuyor?

Apple Music, YouTube Music ve Spotify'ın kuruluşundan çok uzun zaman önce 60 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılan bir medya oynatıcısı vardı. Windows için geliştirilen Winamp isimli medya oynatıcısı özellikle doksanlı yıllarda Windows işletim sistemli bilgisayara sahip olan kişiler tarafından sık sık kullanılıyordu. Winamp'ın kullanıcıları kolaylıkla görünümünü özelleştirebiliyordu.

Winamp için oluşturulan söz konusu web sitesi, medya oynatıcısının kullanıcılarının bu zamana kadar yaptığı özelleştirmeleri bir arada topluyor. Medya oynatıcısına özel olarak oluşturulan müzede şu anda 65.000'den fazla seçenek bulunuyor. Medya oynatıcısının sadece görünümüne değil, bilgisayarınıza indirmişsiniz gibi canlı bir şekilde nasıl durduğunu da görüntüleme imkanınız bulunuyor.

Nostalji sevenlere özel olarak kurulan web sitesinde yer alan seçeneklerden birine tıklayabilir, mevcut şarkıların içerisinden birinin üzerine dinlemek üzere tıklayabilir ve ses ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Burada yer alan medya oynatıcıları aslında birer ön izlemedir. Medya oynatıcısının altında yer alan "Download" seçeneğine tıklayarak medya oynatıcısının görnümünü indirebilir, "Share" seçeneğine tıklayarak medya oynatıcısının görünümünü paylaşabilirsiniz.

Facebook mühendisi tarafından geliştirilen internet sitesinin ayrıca arama kutusu ve random butonu da bulunuyor. İnternet sitesinde yer alan arama kutusuna aradığınız temaları yazarak istediğiniz temaya ulaşabilir, sağ üst köşede yer alan "Random" butonuna tıklayarak internet sitesinin sizin için rastgele olarak seçtiği bir temayı görüntüleyebilirsiniz.