Hayatta Kalma Oyunu Windbound Oynanış Videosu Yayınlandı

5 Live Studios tarafından geliştirilen Windbound oynanış videosu yayınlandı. 21 dakika uzunluğundaki oynanış videosu sayesinde oyun ile ilgili fikir edinebiliyoruz. Hayatta kalma türünü seven oyuncuların çok keyifli vakit geçirebileceği Windbound ile ilgili detaylar haberimizde.

Windbound Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

21 dakika uzunluğundaki yeni oynanış videosu, Windbound ile ilgili fikir sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Windbound oynanış videosu sayesinde craft sistemi, avcılık ve daha birçok oyun mekaniği ile ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Yayınlanan videoya göre adada yer alan vahşi hayvanlara karşı kendimizi savunabilmek için topladığımız materyaller ile silahlar üretebiliyoruz. Kaynaklarımız azaldığında oyunda yer alan tekne sayesinde çevremizde bulunan adaları keşfetmek için yolculuğa çıkabiliyoruz.

Videoya göre Windbound'da değişen hava şartları yer alacak. Tekne ile diğer adaları keşfetmeye çıktığımızda kötü hava şartları ile karşı karşıya kalabileceğiz. Ek olarak, topladığımız materyaller ile teknemizi geliştirebileceğiz.

Keşfedilmemiş bir adada mahsur kalan yalnız bir kazazede olarak hayatta kalmaya çalıştığımız Windbound'da bir kaza sonucu kabilesinden ayrı kalan bir savaşçıyı kontrol ediyoruz. Grafikleri ile dikkat çeken Windbound'da gizemli bir cennet olan Yasak Adaları keşfediyoruz. Dolayısıyla keşfetme ve hayatta kalma temalı oyunları seven oyuncular Windbound'da keyifli vakit geçirecektir.

Windbound Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Windbound, 28 Ağustos 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Stadia ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Hayatta kalma türünü ve keşfetme temalı oyunları seven oyuncuların oldukça keyifli vakit geçirebileceği Windbound, Steam ve Epic Games Store dijital oyun mağazalarında 109 TL fiyat etiketi ile önsiparişe sunuldu. Windbound'un Xbox Store üzerindeki önsipariş fiyatı ise 140 TL olarak belirlendi.

Windbound'un 21 dakika uzunluğundaki yeni oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Windbound oyunu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Oyun hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.