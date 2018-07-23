Windows 10, 700 Milyon Barajını Bir Türlü Aşamadı

Microsoft tarafından geliştirilen ve dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi olan Windows 10, bir türlü 700 milyon kullanıcı sayısını aşmayı başaramadı.

Mart ayında Windows’un başındaki isim Terry Myerson tarafından yapılan açıklamayla Windows 10’un kullanıcı sayısının 700 milyona yaklaştığını öğrenmiştik. Myerson’un açıklamasının ardından direkt Microsoft tarafından yapılan bir başka açıklamadaysa yine kullanıcı sayısı 700 milyon olarak söylenmiş; ancak açıklama bir süre sonra geri çekilmişti.

Microsoft’un 2018 finansal yılının dördüncü çeyreğine dair analizlerin yapıldığı toplantıda konuşan CEO Satya Nadella, More Personel Computing (Daga Fazla Kişisel Bilişim) kategorilerindeki büyümeden bahsederek, Windows 10’un 700 milyon kullanıcı sayısına yaklaştığını yineledi. Satya Nadella, "yükleme sayısı 700 milyona yakın bir noktada duruyor” açıklamasını yaptı.

Uzun süredir kullanıcı sayısını “neredeyse “ şeklinde tanımlayan Microsoft, Windows 10’u ücretsiz geçilebilir şekilde piyasaya sürdüğünde birkaç yıl içerisinde 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşmayı hedeflediklerini dile getirmişti. Uzun uğraşlar ve saldırgan reklam politikalarına rağmen Microsoft beklediğini bulamamış ve 700 milyon barajına takılı kalmıştı. Yazılım devinin şeffaf olmayan politikaları sebebiyle Windows 10’un kullanıcı sayısı tam olarak bilinmezken, konun uzmanları da Microsoft’u doğrulayarak, Windows 10’un 700 milyon civarında olması gerektiğini söylediler.