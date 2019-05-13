Windows 10, 825 Milyondan Fazla Cihazda Etkin!

Windows 10, çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı. 2015 yılında kullanıcılarla buluşan işletim sisteminin dünya çapında 825 milyondan fazla cihazda yüklü olduğu bildirildi.

Thurrott.com, Microsoft imzalı işletim sistemi Windows 10’un görkemli performansını gözler önüne serdi. Site, yaklaşık 5 yıldır hayatımızda olan Windows 10’nun bugün itibarıyla dünya çapında 825 milyondan fazla cihazda etkin olduğunu açıkladı.

Aynı haberde, Windows 10'un Edge ve OneNote'un Android ve iOS sürümleri gibi mobil uygulamalarının da 32 milyon kez indirildiği belirtiliyor. Ayrıca Edge'in mobil sürümü de 4.5 milyon indirmeyle şaşırtıcı derecede iyi bir performans gösterdi.

Android akıllı telefonlar için Microsoft ürün ve hizmetlerine odaklanan bir kullanıcı arayüzü olan Microsoft Launcher ise aylık 4 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

Öte yandan Microsoft’un Office 365 abonelik hizmeti de iyi gidiyor gibi görünüyor; Microsoft’un kıdemli müdürü Tren Griffin’in paylaştığı son tweet’e göre, Office 365 abone sayısı 214 milyona merdiven dayadı. Aylık 99 dolar gibi bir ücrete sahip olan Office 365, Microsoft’un en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi konumunda.

Geçtiğimiz haftalarda 2019'un üçüncü çeyreğine ilişkin mali bilançosunu açıklayan Microsoft, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla toplam 30.6 gelir elde etti. Şirketin karı ise yüzde 19 artarak, 8.8 milyar dolara yükseldi.

Bu yılın mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin analist beklentilerini aşmayı başaran Microsoft, piyasa değerini 1 trilyon dolara yükseltmişti.