Windows 10 Açılış Sesi Neden Yok?

Windows 10 açılış sesi neden varsayılan olarak etkin değil? Microsoft, Windows 8'den itibaren cihazın açılışındaki sesi neden tercih etmiyor? Eski bir Microsoft çalışanı, YouTube üzerinden yayımlamış olduğu bir videoda Microsoft'un eski bir alışkanlığı olan açılış sesini kullanmayı neden ve nasıl bıraktığını açıkladı.

Windows 10 Açılış Sesi Neden Eklenmedi?

Eski bir Microsoft çalışanı, Windows işletim sistemli bilgisayarlarda kullanılan sesleri ele aldığı videosunda yazılım devinin Windows 8'in piyasaya sürülmesinden itibaren açılış seslerini neden kullanmamaya başladığını açıklığa kavuşturdu.

İlk işletim sisteminiz Windows 7 ve altı ise büyük bir olasılıkla bilgisayarınızın açılışında çıkan sesleri hatırlıyorsunuzdur ancak bilgisayarınızda kullandığınız ilk işletim sistemi Windows 7 üstü bir işletim sistemi ise açılışın tamamen sessiz bir şekilde gerçekleşmesine alışmışsınızdır.

İlk kullandığı işletim sistemi Microsoft'un Windows 8 ya da üstü bir işletim sistemi olan kişiler büyük bir çoğunlukla açılış sesi ile hiçbir zaman karşılaşmamış oluyor. Sizin de kullandığınız ilk işletim sistemi Windows 8 altı bir işletim sistemi ise Windows'un neden artık sessiz bir şekilde açıldığını merak ediyor olabilirsiniz. Bunun cevabını eski bir Microsoft çalışanı sayesinde öğrenebilirsiniz.

Eskiden Microsoft'un bünyesinde çalışan Jensen Harris, şirketin Windows Central tarafından tespit edildiği üzere ilk olarak Windows 8'de kaldırılan açılış sesinin neden yeni işletim sistemlerinde kullanılmadığını bir videoda açık bir şekilde ifade etti.

Harris'in Microsoft'un popüler işletim sisteminin son iki sürümünde açılış sesinin neden olmadığını açıkladığı yaklaşık 8 dakika uzunluğundaki videoda sadece açılış sesinin neden kaldırıldığını değil aynı zamanda Windows sürümlerindeki seslerin zaman içinde nasıl değiştiğine de önemli bir bakış açısı sağladı.

Harris'e göre şirketin artık bu seslere yer vermemesi dizüstü bilgisayar gibi taşınabilir cihazları kullanan insan sayısının artmasından kaynaklanıyor. İnsanların eskisinden çok daha hareket halinde olması ile bilgisayarların ev ve ofis ortamında kullanımın dışına çıkıldı. Bilgisayar sahipleri artık kütüphane ve kafe gibi ortamlarda dizüstü bilgisayarı ile işlerini bitirebiliyor.

Bugün birçok insan, kütüphane gibi yerlerde diğer insanların rahatsız olmaması için sessiz olunması gerektiğini biliyor ve bu gibi ortamlarda çalışan insanların dikkatini bozmamak için ses çıkarmamaya çalışıyor. Harris'e göre Windows 8 ve Windows 10 açılış sesi de bu nedenle varsayılan olarak devre dışı bırakıldı.