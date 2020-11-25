Windows 10 Bilgisayarlarda Android Uygulamalar Çalıştırılabilecek!

Windows 10 işletim sisteminde Android uygulamaların çalıştırılabileceği iddiası bulunuyor. İddia gerçek olur ise emülatörlere elveda denilebilir. Windows 10, Android uygulamaları çalıştırma ile ilgili bir söylenti ortaya atıldı. İşte detaylar.

Windows 10'da Android Uygulamaları Çalıştırma Mümkün Olabilir

Microsoft gazetecisi Zac Bowden'a göre Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının Windows 10'da Android uygulamalarını çalıştırmalarına olanak tanıyan bir çözüm üzerinde çalışıyor. Zac, özelliğin hazır olabileceğini söylediği için bunun halka açık hale gelmesi çok uzun bir zaman almayacak gibi gözüküyor.

Şirketin Windows 10'da Android uygulamaları çalıştırma işlemini nasıl yapacağına dair ayrıntılar şu anda bilinmiyor. Microsoft tarafından bu özellik henüz doğrulanmadı. Özelliğin 2021 yılında kullanıma açılacağı söylenmekte.

Windows 10'da Android uygulamaları çalıştırma özelliği mümkün olur ise Windows bilgisayar satışlarında bir artış yaşanabilir ve Android kullanıcılar Windows bilgisayarlardan da uygulamalara erişim sağlayabilir.

Microsoft bunu başarırsa, Android kullanıcılarının Mac yerine bir PC seçmek için çok güçlü bir nedeni olacak. Özellik gerçekleşir ise kullanıcılara büyük kolaylık sağlanmış olacak. Emülatörlerden oyun oynama devri de bu sayede son bulmuş olacak. Herhangi bir program indirmeden Windows 10 üzerinden Android uygulamaları çalıştırma işlemi gerçekleştirilebilecek.

Sizler Windows 10'da Android uygulamaları çalıştırma özelliğinin çok yakında geleceği iddiası hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce MacOS mu yoksa Windows mu daha iyi? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi hem bizlerle hem de diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Microsoft’un Yeni Windows 10 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, Windows 10 işletim sistemine gelecek bir güncelleme hakkında kullanıcıları bilgilendiren bir açıklama yaptı. Windows 10 kullanıcıları için düzenli olarak güncelleme yayımlayarak kusursuz ve gelişmiş bir işletim sistemi sunmaya çalışan şirket, işlemlerdeki yavaşlıktan ötürü isteğe bağlı olarak yüklenecek yeni güncellemenin beklenen tarihin daha ilerisinde yayımlanacağını duyurdu. Konu ile ilgili haberimize aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.