Windows 10 Aralık Güncellemesi Performans Sorunlarına Yol Açtı

Windows 10 güncellemeleri maalesef ki birçok kullanıcı için diğer kullanıcılarla aynı şekilde sonuçlanmıyor. Bunun son örneği ise Windows 10 aralık güncellemesi oldu. Windows 10 kullanıcılarının büyük bir kısmında görülen söz konusu güncelleme hatası, bilgisayarlarda yoğun kaynak tüketimine, belirli programlarla sınırlı olmak üzere uzun yükleme süresi gibi sorunlara neden oldu.

Windows 10 Aralık Güncellemesi Hangi Sorunlara Yol Açtı?

Microsoft, her ayın ikinci salı gününde bu tür yamaları Windows 10 işletim sistemli her bilgisayara dağıtır. Şirketin bu ayın ikinci salı gününde yani 8 Aralık 2020’de yayımladığı güncelleme sonrasında kullanıcıların büyük bir kısmı performansta meydana gelen kalitesizlikten ötürü şikayet etmeye başladı.

Soruna ilişkin şikayetleri dile getirmek için Microsoft’un destek forumunda oluşturulan ilk konulardan biri, HDR modu açıkken yaşanan takılmalar oldu. Bu sorundan etkilenen bir Twitch yayıncısı, kare geçişinde yaşanan gecikmelerden ötürü Twitch’te doğru ve kesintisiz bir şekilde yayın yapamamasından şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Yeni Windows 10 güncellemesini aldıktan sonra bir sorunla karşılaşan başka bir kullanıcı söz konusu güncellemeden sonra bilgisayarının bluetooth işlevini yitirdiğini söyledi. Kullanıcıların büyük bir kısmından gelen başka bir şikayet konusu ise güncellemeden sonra karşılaşılan mavi ekran sorunu oldu.

Bu güncellemede karşılaşılan sorunlar o kadar büyük bir kesim tarafından görüldü ki bu ayın toplu güncellemesi ile ilgili Reddit’te sayısız tartışma başlatıldı. Kullanıcılardan biri, “Güncelleme aldıktan sonra CPU kullanımda tuhaf bir artış meydana geldi. Bilgisayarda sadece bir tarayıcı açıkken yüzde 100’e çıkıp indiğini gördüm.” İfadelerini kullanarak yaşadığı sinir bozucu sorunu dile getirdi. Sorununu dile getirmek isteyen başka bir kullanıcı ise “Bu güncelleme dizüstü bilgisayarımda (Intel Pentium Gold ve 8 GB RAM) büyük takılmalara neden oldu” ifadelerine yer verdi.

Miccrosoft, son yayımladığı toplu güncelleme eşliğinde gelen performans sorunu ile ilgili hiçbir sorumluluğu henüz üstlenmedi. Şirketin bu nedenle sorunu düzeltmek için güncelleme yayımlayıp yayımlamayacağı ve doğal olarak yayımlanacaksa ne zaman yayımlayacağı henüz tam olarak bilinmiyor. Şikayetlerin sayısı arttıkça şirket tarafından bir açıklama gelecektir.