'Windows 10' Artık Daha Fazla Depolama Alanı Gerektirecek

Microsoft’un en yeni işletim sistemi olan ve 2015 yılında piyasaya sürülen Windows 10, şimdiye kadar 16 GB ya da 20 GB depolama alanına ihtiyaç duyuyordu. Ancak Microsoft bu alanı artık 32 GB’a yükseltti. 32 GB depolama alanı gereksinimi, versiyon 1903 ya da 19H1 olarak da bilinen, Windows 10’un yaklaşan Mayıs 2019 güncellemesini de etkileyecek.

Söz konusu değişiklikle ilgili detaylara, Microsoft’un web sitesindeki 'minimum donanım gereksinimleri' bölümünden ulaşıldı. İlk olarak pureinfotech adlı bir internet sitesi tarafından fark edilen bu değişim, thurrott isimli bir başka web sitesi tarafından duyuruldu.

Bu güncellemeden önce Windows’un 32 bit versiyonu için 16 GB depolama alanı gerekirken, 64 Bit versiyonu için de 20 GB depolama alanı gerekiyordu. Fakat bundan sonra her ikisi için de 32 GB’lık bir yer ayırmak gerekecek.

Microsoft’un neden böyle bir değişime ihtiyaç duyduğu tam olarak bilinmiyor. Mayıs 2019 güncellemesi, şu anda PC’nizde güncellemeler için 7 GB depolama alanına ihtiyaç duyuyor, bu da genel anlamda biraz daha fazla alana ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor.

Dürüst olmak gerekirse, Windows 10 için hep 16 GB’dan daha fazla alan istemişizdir. Microsoft, daha önce Windows 8’de olduğu gibi Windows 10’un da düşük depolama alanına sahip tabletlerde ve hafif laptoplarda çalışmasını istedi. Bu hafif cihazlar genellikle sıkıştırılmış bir işletim sistemine sahipti ve Windows 10'a yükseltilme konusunda sorunlar yaşıyordu.

Bu büyük bir değişim gibi görünse de aslında öyle sayılmaz. Bu kadar az depolama alanı olan cihazlardan uzak durmanız gerekiyordu çünkü Windows 10 ile iyi çalışmayacaklardı. Şimdi ise Microsoft bunu resmileştiriyor. Microsoft’un PC ortakları artık 32 GB’den daha az dahili depolama alanına sahip dizüstü bilgisayar ve tabletleri satmaya çalışamıyor. Bu, kullanıcılar açısından oldukça iyi bir haber.

Eğer Windows 10 ile çalışan ve 32 GB’dan daha az depolama alanı bulunan bir bilgisayarınız varsa, cihazınıza tam olarak ne olacağını bilemiyoruz. Belki de Mayıs 2019 (version 1903) güncellemesine kadar hiçbir güncelleme almayabilir, bu durum tamamen Microsoft’a bağlı.