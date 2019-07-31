Windows 10 Artık İnternet Üzerinden Yüklenebilecek

Microsoft sızıntılarıyla tanınan WalkingCat'e göre, Windows 10’un gelecekteki yeni bir sürümünde Windows’un internet üzerinden tekrar yüklenmesi mümkün olacak. Yani macOS'taki 'Internet Recovery' özelliği gibi yeniden yükleme internet üzerinden yapılabilecek.

Bu sayede, sabit disk ya da USB sürücüye kaydedilmiş bir imaj dosyasına gerek kalmadan kullanıcılar sistemlerini sıfırlayabilecek. Ancak kaynağa göre bu işlev şu an için herkese ulaşmaktan uzak çünkü sadece Windows 10 yapı 18950'de bulunuyor. Fast Ring'deki Windows 10 Insider'lar ise henüz yapı 18945’e sahip.

Windows 10’un söz konusu yeni özelliği, Windows 10 kurulumunu baştan yüklemeyi çok daha kolay hale getirebilir. Normalde imaj dosyası sabit diskteyse ve hasar görmüşse, yeniden yükleme işlemi sadece USB gibi harici bir sürücü üzerinden yapılabiliyor.

Buluttan Yüklenecek

Ancak Windows 10 USB'si oluşturmak için de çalışan bir bilgisayara ihtiyaç duyuluyor. Üstelik Windows 10 USB’si her zaman kullanıcıların elinin altında olmayabilir. Windows 10’un yeni buluttan yükleme özelliği sayesinde tüm bu sorunlar ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Söz konusu özellik, macOS'un Internet Recovery özelliği gibi çalışırsa, gerekli tüm sürücüler de dahil olmak üzere Windows 10’un en son sürümünü internetten indirebileceksiniz. Yeni özelliğin tek olumsuz tarafı, internet bağlantısı yeterince hızlı olmayan kullanıcıların yükleme süresinin uzaması şeklinde ortaya çıkabilir.

