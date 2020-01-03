Windows 10 Bilgisayarları Fethetti!

2015 yılında kullanıma sunulan ve yaklaşık beş sene gibi uzun bir süredir hayatımızda bulunan Windows 10 aradan geçen sürede bilgisayarları fethetmeyi başardı.

Windows 10 Zirveye Yerleşti

NetMarketShare tarafından yayınlanan yeni veriler Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 ve Mac OS X 10.14 sürümlerine ait pazar paylarını ortaya koyuyor. Verilere göz attığımızda Windows 10'un geçen sene boyunca ara sıra küçük sorunlar yaşadığını ancak istikrarlı bir büyüme yakaladığını görüyoruz.

2019 yılına yüzde 40,9 pazar payı ile başlayan Windows 10, yılı yüzde 54,62 pazar payı ile kapattı. Bu payın kendisinin kişisel rekoru olduğunu da vurgulayalım. Yani bugün çalışan her iki bilgisayardan bir tanesi ve hatta daha fazlası Windows 10 ile çalışıyor.

Buna karşın yükseltme teklifleri ile birlikte Windows 7'nin hızlı bir şekilde kan kaybettiğini görüyoruz. Windows 7 tarafında yaşanan düşüşün sürmesi muhtemel ancak yine de tüm cihazların yükseltmelerden faydalanmayacağını göz önüne alırsak hatrı sayılır bir oranı uzun süreler korumaya devam edecektir.

Söylemeye gerek yok ancak diğer işletim sistemlerinin tümü bu iki işletim sistemini oldukça geriden takip ediyor ve Windows 10'un baskınlığına tehdit oluşturabilecek herhangi bir durum söz konusu bile değil. Windows 8.1 küresel pazarda yüzde 3,63 pazar payına sahipken MacOS 10.14 yüzde 3,50 pazar payına sahip.

Windows 10 en azından bir sene daha hızlı bir büyüme yaşayacak ve bu büyümenin temelini Windows 7'de yaşanan düşüş oluşturacak. Windows 7 tarafında yükseltme için hevesli olmayanların sayısı artıkça Windows 10'un büyüme hızının da yavaşladığını göreceğiz.