Windows 10’da Dosya Kurtarma Kolaylaşıyor!

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Microsoft, Windows 10’da dosya kurtarma işlemini inanılmaz kolay bir hale getirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bilgisayar kullanıcılarının yanlışlıkla sildiği veya kaybettiği bir dosyanın geri alınması için 2020 yılının başlarında geri dönüşüm kutusundan silinmiş dosyaları geri getirmenize yardımcı olan aracı geliştiren şirket, kullanıcılara daha çok yardımcı olmak için aracı iyileştiriyor.

2020 yılının başlarında Windows File Recovery araç bir komut satırı aracıdır ve bilgisayarınıza yüklediğiniz üçüncü taraf programlar gibi çalışır fakat üçüncü taraf programların aksine bilgisayarınızda yanlışlıkla sildiğiniz veya kaybettiğiniz büyük dosyaları geri getirmek için premium paket satın alma gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Araç komut satırı temelli olduğundan üçüncü taraf dosya kurtarma araçları gibi çok kullanıcı dostu değildir. Microsoft’un aracı daha basit hale getirmekle ilgili planları olsa da şimdilik faaliyetlere geçilmeyeceği düşünülüyor.

Windows 10’da Dosya Kurtarma Aracına İki Yeni Mod Eklendi

Microsoft’un Windows 10 kullanıcılarına özel olarak sunduğu araca eklenen özelliklerle dosyaları kurtarmak çok daha basit bir hale geliyor. Araca eklenen iki yeni mod şu an Windows Insider programında yer alan bilgisayar kullanıcıları tarafından test ediliyor. Bu iki moddan ilki normal, diğeri kapsamlı moddur.

Normal mod tahmin edebileceğiniz gibi daha çok basit bir araç kullanmak isteyenlerin kullanması gereken bir mod olacak. Normal modu kullanarak artık NTFS sürücülerini tarayarak silinen dosyaları bulabilir ve bilgisayarınızdan yanlışlıkla sildiğiniz ve artık erişiminizin olmadığı dosyaları cihazınıza geri yükleyebilirsiniz. Normal mod daha çok yakın zamanda silinen dosyaları kurtarmak için kullanılabilir.

Bu mod diğer yöntemlerden daha kolaydır. Komut istemcisi hakkında temel bilgisi olan herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilir ve dosyalar kurtarılabilir. Normal mod daha kullanıcı dostu olsa da silinen dosya sürücünüzde boş alanın üzerine yazıldıysa veya PC’nizde SSD varsa size yardımcı olmayabilir.

Microsoft, uzun zaman önce silinmiş dosyaları kurtarmak isteyenlere diskin bozulma durumunda bile çalışabilecek kapsamlı modu kullanmalarını öneriyor. Bu mod dosyanın bulunduğu disk bozulduğunda bile sorunsuz bir şekilde çalışacağından size daha çok yardımcı olacaktır.

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına sunduğu aracı 2020 yılında ilk kez piyasaya sürmesinden bu yana bilgisayar kullanıcılarından birbirinden değerli geri bildirimler aldığını ve önümüzdeki aylarda araca daha fazla iyileştirme güncellemesinin geleceğini söyledi. Windows 10’da dosya kurtarma aracının ilk büyük güncellemesi, 2021 yılının başlarında kullanıma sunulacak.