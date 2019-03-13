Windows 10'da FPS Sorunu Yaratan Güncelleme Geri Çekiliyor

Sizlere geçtiğimiz günlerde Windows 10'un yeni güncellemesinin FPS sorununu getirdiğini aktarmıştık. Bugün Microsoft'un o güncellemeyi geri çekebileceği hakkında söylentiler ortaya çıktı. Şirketin hatalı Windows 10 güncellemesini bilgisayarlardan silmeye hazırlandığı dahi söylendi.

Microsoft’un Windows 10 için yayınladığı son güncelleme, yazılım kaynaklı birçok problemi beraberinde getirmişti. En çok can sıkan sıkıntı ise oyunlarda yaşanan FPS düşmeleri olarak gösterilmişti. Gelen şikayetlere kayıtsız kalmayan Microsoft ise radikal bir karar alarak, güncellemeyi geri çekmeyi değerlendirdiğini dile getirdi.

Bugün Microsoft'un destek sayfasında sessiz sedasız bir duyuru yayınlandı. Duyuruya, " Son zamanlarda yüklenen güncelleştirmeler neden kaldırıldı? " şeklinde bir başlık atıldı. Microsoft tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi: " Windows, cihazınızın güvenliğini ve en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlamak için güncellemeleri otomatik olarak yükler. Bazen, bu güncellemeler uyumsuzluk veya yeni yazılımdaki sorunlar nedeniyle başarısız olabilirler.

'Cihazınız kısa bir süre önce bir başlatma hatasından kurtarıldı.' şeklinde bir bildirim aldıysanız c ihazınızı başlangıç ​​hatasından kurtarmak için yakın zamanda yüklenen bazı güncellemeleri kaldırdık anlamına gelmektedir. Windows bir sorun algılarsa, en son yüklenen güncellemeleri kaldırarak arızayı gidermeye çalışır. Bu geri alma, tüm otomatik kurtarma girişimleri başarısız olduğunda yapılır."

Sizler Microsoft'un geri adım atması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ileride bu sorun tekrardan yaşanabilir mi? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz!