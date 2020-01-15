Windows 10'da Önemli Bir Güvenlik Açığı Bulundu

Amerika'nın en önemli güvenlik kurumlarından NSA, yaptığı açıklama ile Windows 10 üzerinde önemli bir güvenlik açığı tespit ettiklerini açıkladı. Yapılan tespitin Microsoft ile paylaşıldığını aktaran yetkililer, gün içerisinde Microsoft'un güvenlik açığını kapatmak için güncelleme yayınlayacağını dile getirdiler.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Windows 10 işletim sisteminde oldukça ciddi bir güvenlik açığı tespit etti. Ancak NSA, bu sorunu ne zaman tespit ettiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı ve Microsoft bu sorunu çözene kadar konu ile ilgili başka bir detay paylaşmayacağının altını çizdi.

Amerika'nın önemli yayın kuruluşlarından Washington Post'ta yer alan haberde, NSA yetkililerin keşfedilen açığın oldukça tehlikeli olduğunu dile getirdiği aktarıldı. Kullanıcıların verilerinin çalınmasına sebep olacak açık sebebiyle milyonlarca kişinin etkilenebileceğini belirten NSA, açığın hemen Microsoft'a iletildiğini bildirdi.

Windows 10'da keşfedilen güvenlik açığının görevi kripto mesajlaşmayı sağlamak olan 'crypt32.dll' adlı bir Windows bileşeninde olduğu belirtiliyor. Crypt32.dll'de bulunan herhangi bir güvenlik açığı, Windows işletim sistemi ile çalışan bilgisayarlardaki kimlik doğrulama işlemlerini etkiliyor.

Ayrıca söz konusu bileşendeki güvenlik açığının Internet Explorer ve Edge tarayıcılarındaki gizli verileri hacker'ların erişimine açabileceği belirtiliyor.