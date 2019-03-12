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Windows 10 Ekran Yansıtmayla Android Uygulamalarını Çalıştıracak

windows 10 senin telefonun
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Yazılım

Microsoft, Android kullanıcılarının telefon ekranlarını direkt olarak bilgisayar ekranlarına yansıtmalarını sağlayan Senin Telefonun (Your Phone) özelliğini denemeye aldı. Yeni özelliğin işletim sisteminin beta sürecini ihtiva eden Windows Insiders programı dahilinde yakın zaman sonra denenmeye başlandığı dile getirildi.

Senin Telefonun özelliğini denemek isteyen Windows Insiders kullanıcılarının, bu özellikten yararlanabilmeleri adına Insiders’ın son sürümüne ve Your Phone uygulamasına sahip olmaları gerektiği hatırlatılanlar arasında yerini aldı. Senin Telefonun, ekim ayında düzenlenen Microsoft Surface etkinliği sırasında ilk kez gösterilmiş ve hakkında bazı bilgiler verilmişti. Telefonların ekranlarının direkt olarak bilgisayar ekranına aktarılmasını sağlayan Your Phone özelliğinin, sadece yansıtma ile kalmayacağı, ayrıca telefonlar üzerinde uzaktan kontrol yetenekleri sunacağı da belirtildi. Yani uygulama aracılığıyla telefonlarınızı bilgisayarınız üzerinden yönetebileceğiniz ve bazı uygulamaları bilgisayarda kullanabileceğiniz söylenenler arasındaydı.

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Test aşamasında sadece Samsung Galaxy S8, S8 Plus, S9 ve S9 Plus modellerinin destekleneceğini aktaran Microsoft, test aşamasının başarılı geçmesi durumunda desteklenen telefonların sayısının artırılarak, bütün Windows 10 kullanıcılarına Your Phone uygulamasının sunulacağını bildirdi.

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