Windows 10 Görev Çubuğu İçin Beklenen Özellik Geliyor

Windows 10 görev çubuğu için beklenen "Haberler ve İlgi Alanları" özelliği çok yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşmaya geliyor. Kullanıcının tercihlerine göre kişiselleştirilebilen yeni araç bir blog yazısı ile tanıtıldı.

Blog yazısında özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı, kullanıcılara ne gibi kolaylıklar sunacağı gibi bilgilere yer verildi. Yazıda kullanıcıların önem verdiği şeylere anında ulaşmasının kolay olmasına vurgu yapılırken kullanıcıların aradığı bir şeyi elde etmek için oldukça uzun bir yoldan geçtiğini belirtildi ve haberler ve ilgi alanlarını işaret ederek kullanıcıların sürekli olarak içerisinde bulunmak zorunda olduğu bu sürecin daha basit bir hal alacağı söylendi.

Windows 10 Görev Çubuğuna Haberler ve İlgi Alanları Geliyor

Microsoft, Ocak 2021'den beri "Haberler ve İlgi Alanları" adlı yeni bir Windows 10 özelliğini Windows'un test programında yer alan kişilerle test ediyor. Microsoft'un yaptığı açıklamaya bakılırsa bu özelliği mümkün olan en kısa süre içerisinde Windows topluluğu ile buluşturmak istiyor. Şirket, Windows 10 için kullanıma sunacağı toplu güncelleştirme ile başlayarak bu haftadan itibaren Haberler ve İlgi Alanları özelliğini kullanıcılar ile buluşturmaya başlıyor.

Blog yazısında özelliğin ne zaman kullanıcılarla buluşturulacağına dair yapılan açıklamada özelliğin kademeli olarak yayımlama planlarının olduğunu ve bu nedenle de önümüzdeki aylarda daha geniş bir kullanıcı kitlesi ile buluşturulacağı belirtildi.

Haberler ve İlgi Alanları Nedir, Ne İşe Yarar?

Haberler ve ilgi alanları, Microsoft'a göre sadece bir bakışta cevabını aradığınız soruların yanıtını bulmanıza olanak sağlayan bir özellik olarak karşımıza çıkacak. Bu özellik her şeyden önce zamanınızı daha iyi yönetmenizi sağlayacak.

Gün içerisinde olup bitenler hakkında sizi aydınlatacak bilgilere ulaşmak için çok fazla zaman harcıyorsanız elinizin altında sizi o haberlere götürecek bir aracınızın olduğunu bilmek sizi mutlu edebilir. Yeni özellik tam olarak bunu sağlıyor. Size dünyada olup bitenlere tek bir tıkla ulaşma olanağı sunuyor.

Yeni araç kullanıcılara kişiselleştirme imkanı da veriyor. İlgi alanlarınızı dilediğiniz gibi kişiselleştirebilir ve aracın ilgilendiğiniz konulara göre tavsiyede bulunmasını sağlayabilirsiniz. Öte yandan hava durumu gibi önemli bilgilerin de nasıl görüneceğine karar verebilirsiniz.

Yeni özellik, Windows'un test programında yer alan kullanıcıların geri bildirimlerine bağlı olarak geliştirildi. Birkaç aylık süren testin sonunda kullanıcıları pratiklik açısından oldukça iyi şeyler bekliyormuş gibi duruyor. Önümüzdeki günlerde özellik kademeli olarak sunulmaya başlandığında bizi nelerin beklediğini görme şansına sahip olacağız.