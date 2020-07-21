Windows 10 Yılda Bir Kez Güncellenecek

Microsoft’un Windows 10 özellik güncelleme stratejisi her yıl biri baharda diğeri sonbaharda olmak üzere iki farklı sürüm içerir. Şirket, yakın zamanda bunu değiştirdi. Yılın ilk aylarında büyük güncellemeler gelecek, Ekim-Kasım aylarında daha çok hizmet paketi olarak kabul edilen daha ufak sürümler yayınlanacak. Ancak Microsoft’un planları değiştikçe ve yeni ürünler geliştirildikçe Windows 10 güncelleme programı da düzeltiliyor.

Windows 10 Güncelleme Sistemi Neden Değişiyor?

Tek ekranlı cihazlara da güç verecek çift ekranlı işletim sistemi Windows 10X’in 2020 baharında piyasaya sürülmesi bekleniyor, bu Microsoft’un Windows 10 güncelleme biçimini değiştireceği zaman olacak. Daha belirgin olarak, Microsoft’un yapmayı planladığı şey, Windows 10 için her yıl tek güncelleme yayınlamak, Windows 10x için her 12 ayda bir büyük güncelleme vermek. Bahar özellik güncellemesinin sadece Windows 10x için yayınlanması, Windows 10 çalıştıran cihazların da baharda birtakım iyileştirmeler alması bekleniyor. Bu durumda, Windows 10 cihazlarının 2021’de alacağı ilk ve tek güncelleme baharda yayınlanması beklenen Windows 10 sürüm 21H2 olacak.

Windows 10 Güncellemeleri Nasıl Dağıtılacak?

Sonuç olarak, 2021’den başlayarak her bahar sürümü özellikle Windows 10X’i hedeflerken, Windows 10’un tam sürümünü kullanan herkes özellik güncellemesi için baharı beklemek zorunda kalacak. Aylık toplu güncellemeler olarak da bilinen kalite güncellemeleri gibi diğer güncellemeler de şu anda olduğu gibi gelmeye devam edecek.