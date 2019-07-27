Windows 10 Güncellemeleri Bundan Sonra Bir Kez Yapılacak

Kuruluşlar genellikle güncellemeyi, kullanıcıların daha keyifli deneyim yaşayabilmesi için gerçekleştirir. Microsoft ise neredeyse yaptığı her güncellemede her şeyi yüzüne gözüne bulaştırmayı başarıyor. Bunun üzerine şirket önemli bir karar aldı. İşte Windows 10 ile ilgili bu önemli haberimizin detayları.

Ekim 2018 tarihinde gerçekleşen son güncelleme adeta bir fiyaskoydu. Büyük veri kayıpları ile birlikte, kullanıcıların sistem çökmeleri gibi hatalar peşi sıra gelmeye başladı. Kullanıcılar bunun üzerine şirkete adeta şikayet yağmuru yağdırdı.

Windows 10 güncellemelerinde destek süresi uzuyor

Microsoft tarafından kaydedilen bir blog yazısında, şirketin Windows 10 işletim sistemini yılda sadece bir kez güncelleyeceği ortaya çıktı. Herhangi bir güncelleme olduğunda bu, ayrıntılı kontroller yapıldıktan sonra toplu olarak Windows 10 işletim sistemlerine yüklenecek.

Toplu olarak gerçekleştirilecek ilk Windows 10 güncellemesi, Eylül ayında olacak gibi görünüyor. Daha sonraki zamanlarda şirket her Sonbaharda bir tane güncelleme gerçekleştirecek. Ayrıca daha önceden güncellemelere 18 ay destek verilirken, bundan sonra 30 ay destek verilecek.

Microsoft eğer Windows 10 güncellemelerini başarılı bir şekilde yılda bir kez gerçekleştirebilirse, müşteri memnuniyetini artırabilir. Yine de son güncellemeler bazı işlerin aksi yönde ilerleyeceğine de işaret ediyor olabilir. Peki sizce de Microsoft tarafından alınan bu güncelleme sistemi kararı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.