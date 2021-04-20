Windows 10 Güncellemesi Oyun Performansını Baltaladı!

Kullanıcılara sunduğu sorunlu güncellemeler ile kötü bir üne sahip olan Microsoft, geçtiğimiz günlerde yayınladığı Windows 10 güncellemesi ile birlikte oyuncuların başına önemli dertler açtı. Eğer siz de bilgisayarınızı oyun amaçlı kullanıyorsanız, bu güncellemeyi bir süre daha yüklemeyin!

Windows 10 Güncellemesi Oyun Performansını Düşürüyor!

Windows 10'un KB5001330 ve KB5001337 sürümlerinde ortaya çıkan bu sorun, dünya genelindeki binlerce kullanıcının sosyal medya platformlarına akmasına neden oldu. Kullanıcılar güncelleme öncesine nazaran oldukça düşük kare hızlarından, VSYNC optimizasyon sorunlarından ve mavi ekran hatalarından söz ederken, bazıları oyunların 'artık oynanamaz hale geldiğini' söylüyor.

Kullanıcılara göre sorun başta Doom Eternal, Call of Duty: Warzone ve Red Dead Redemption 2 gibi belirli oyunları etkiliyor ancak bu listenin çok daha geniş olduğunu iddia edenler de bulunuyor.

Microsoft, sorunlu güncellemeler ile tanınan kötü bir üne sahip. Bu nedenle hem bu güncelleme için hem de gelecekteki güncellemeler için, yeni yayınlanan güncellemeleri hemen yüklememenizi tavsiye ediyoruz. Bir süre bekleyip forumları kurcalamak, herhangi bir sorun olup olmadığı konusunda size bilgi verecektir.

FPS Nasıl Yükseltilir?

Özellikle kullandığınız ekran kartının sürücülerinin her daim güncel kalması çok önemli. Donanım üreticileri, piyasaya sürdükleri ekran kartlarını belirli aralıklarla güncelleyerek, yeni çıkan oyunlara göre uyarlıyor ya da daha iyi performans vermeleri için küçük değişiklikler yapıyorlar.

Çoğu oyun, ayarları kurulum aşamasında sizin donanımınıza uygun şekilde otomatik yapıyor olsa da bazı durumlarda performansınıza etki edecek ayarlar açık kalabiliyor. Bunun için oyunu yükledikten sonra grafik ayarlarını isteğinize göre şekillendirmekte yarar var. Özellikle oyun içerisinde işinize yaramayacak ya da size herhangi bir etkisi olmayacak ayarları kapatmak, FPS olarak önemli bir katkı yapabilir.

Bilgisayarınıza kurduğunuz çoğu program, aslında siz onları kapatsanız bile arkadan çalışıyor ve sizin RAM'inizi, işlemcinizi meşgul etmeye devam ediyorlar. Bununla birlikte Windows'un daha iyi çalışması için yapılan kimi yazılımsal engellerin de performansınızı etkilediği biliniyor. Bunun için internet üzerinde rahatça bulabileceğiniz ücretsiz uygulamalar yoluyla performansınızı arttırmayı deneyebilirsiniz.

Özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcılarının göz ardı ettiği durumlardan bir tanesi de güç seçeneklerinin ayarlanmaması. Her bilgisayarı açtığınızda, otomatik olarak sistem kendini güç tasarrufuna ayarlamış durumda oluyor. Bu yolla daha uzun batarya kullanım süresi sunan üreticiler, batarya süresi için performanstan da ödün vermiş oluyorlar.