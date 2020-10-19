Windows 10 Güncellemesi İle Yılların Sorunu Çözülüyor!

Windows 10 işletim sistemli bilgisayarlar kullanan kişilerin büyük bir kısmı, işletim sistemine gelen hemen hemen her güncelleme sonrasında birtakım sorunlar yaşadığını dile getiriyordu. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre bir yıldan uzun bir süredir devam eden güncelleme sorunu gelecek Windows 10 güncellemesi ile çözüme kavuşturuluyor. Windows 10 kullanıcılarının artık güncelleme ile ilgili sorun yaşamayacağı söyleniyor.

Yeni Windows 10 Güncellemesi, Güncelleme Hatalarına Son Verecek

Microsoft, Windows 10 işletim sistemini kullanan kişilerden bir yılı aşkın bir süreden beri şikayetçi olduğu konu ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Şirket, işletim sistemine gelen güncellemelere ilişkin yaptığı açıklamada, bilgisayar kullanıcılarının açısından oldukça sinir bozucu olan güncelleme hatalarına gelecek Windows 10 güncellemesi ile birlikte son verileceğini duyurdu.

Windows 10 kullanıcılarının tamamı olmasa da azımsanmayacak kadar büyük bir kısmı, Microsoft tarafından işletim sistemlerine Windows Update aracılığı ile gönderilen güncellemeleri yüklerken kritik hatalara maruz kalıyordu. Güncelleme işleminden yedek almayan bilgisayar kullanıcıları için sorun çok daha büyük olabiliyordu çünkü kaybolan verileri geri getirmek bazı bilgisayar kullanıcılarının açısından mümkün olmuyordu.

Windows 10 kullanıcıları güncelleme yaparken en çok meydana gelen sorunlardan bir tanesi, güncellemenin hiçbir şekilde sona ermemesi ve bir döngü içerisinde sonsuza kadar devam etmesiydi ki birbrinden çeşitli forumlarda sorun ile ilgili destek taleplerinde bulunulmuştu. Kullanıcıların büyük bir kısmı ise Microsoft tarafına konu ile ilgili şikayetlerini sık sık iletmeye başlamıştı.

Microsoft, kullanıcıların 10 Mayıs 2020 güncellemesinden sonra ortaya çıkan sorun hakkında birkaç rapor gördüklerini belirtti. Şirket, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kullanıcıların yıllardır yaşadığı ve bugün hala yaşamaya devam ettiği sorunu işaret ederek geri bildirime dayalı değişiklikler yapıldığını ve sorunu düzeltmeye yönelik yapılan işlemlerin gelecekteki Windows 10 güncellemesi kullanılabileceğini ve sorunun böylelikle çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Kullanıcıların karşılaştığı sorunlara yönelik çözümlerin arasında Windows 10'un yeniden yüklenilmesi gibi çok iyi bir fikir gibi görünmeyen çözümler bulunuyordu ancak Microsoft sorunu çözüme kavuşturduğu için kullanıcıların artık bu tür sorunlar hakkında endişelenmesine gerek yok.