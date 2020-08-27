Windows 10 Güncellemesi SSD'nizi Öldürüyor Olabilir!

Söz konusu şirket Microsoft olunca yayınlanan her bir Windows 10 güncellemesi ile pek çok sorunun ortaya çıktığını biliyoruz. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Windows 10 2004, kullanmakta olduğunuz SSD'nin kullanım ömrünü ciddi bir şekilde kısaltıyor olabilir.

Windows 10 Güncellemesindeki Hata, Güncelleme ile Düzeltilecek!

Mayıs ayında yayınlanan bu güncelleme ile birlikte pek çok kullanıcı optimizasyon aracında sorunların yaşandığını aktardı. Bu, Windows 10'un olması gerekenden çok daha fazla - yaklaşık otuz kat - otomatik sürücü optimizasyonu gerçekleştirdiği anlamına geliyor ki, bu da SSD'nin ömrünü ciddi bir şekilde kısaltabilir.

Microsoft bu sorunu geçtiğimiz haziran ayında kabul etti ve Insider programına dahil olan kişiler için bir ön düzeltme yayınladı. Öte taraftan normal kullanıcılar için herhangi bir adım atılmamıştı. Şimdi, önümüzdeki günlerde yayınlanacak yeni bir güncelleme ile birlikte bu sorunun tüm kullanıcılar için düzeltilmesi bekleniyor.

Peki siz yaşanan bu sorun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilgisayarınızda SSD kullanıyor musunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.