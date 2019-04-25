Windows 10 Güncellemesini Hemen Durdurun!

Uzun bir süredir beklenen Windows 10 güncellemesi ile ilgili kötü haberler geldi. Normal şartlarda şirket, Mayıs ayında önemli bir güncelleme yayınlamayı planlıyordu. Bu yeni güncellemenin şirketin elinde patladığını söyleyebiliriz.

Windows 10 güncellemesi sonrasında ortaya çıkan problem, bilgisayar sistemlerinin en kritik noktalarından olan hafıza bölümünde oluştu. Sürekli olarak Windows 7’nin bütün can damarlarını kesen ve böylece kullanıcıların Windows 10’a geçmelerini sağlamaya çalışan şirket, bu defa mahçup oldu.

Windows 10 güncellemesi hafıza sorunu yaşatıyor

SD kart ve USB bellek gibi harici depolama alanlarında ortaya çıkan problem, Windows 10 güncellemesi yayınlandıktan hemen sonra görüldü. Mayıs güncellemeleri yapılan Windows 10 işletim sistemlerinde uyarı bölümü ortaya çıktı.

Bu güncelleme sonrasında ortaya çıkan tek problem hafıza yetersizliği değil. Aynı zamanda kaydedilen dosyalarda da bazı sorunlar görülebiliyor. Örneğin Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınıza, herhangi bir C dosyası yüklediğinizde bu, USB sürücüye kaydedilebiliyor. Kullanıcılar, dosyaların yanlış yere kaydedilmesi nedeniyle uzun bir süre bu dosyayı aramak zorunda kalıyor.

Tüm bu problemlerden dolayı Microsoft, güncellemeyi durdurmak zorunda kaldı. Güncellemenin yeniden ne zaman devam edeceği ise soru işaretleri ile dolu. Şirket, yeni bir güncelleme sorunu ile daha karşılaşmak istemiyor.

Eğer Windows 10 güncellemeniz yapılmışsa, bunu durdurmanız veya geri almanız son derece önemli. Konuyla ilgili karşılaştığınız problemleri, yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.