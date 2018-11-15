Windows 10 İçin Light Mode Teması Yayınlandı

Windows 10 kullanıcıları çok uzun süredir, işletim sistemine Dark Mode (Karanlık Mode) gelmesi için Microsoft’ı mesaj yağmuruna tutuyorlardı. Yakın zaman önce karanlık modun sisteme eklendiğini duyuran Microsoft, bugün yaptığı açıklamayla Light Mode adını verdiği daha sade bir temayı daha Windows 10’a eklendi.

Her ne kadar Light Mode olarak adlandırılan yeni temanın, “Windows 10’nun Dark Mode kapanmış hali” gibi göründüğü iddia edilmesine rağmen, birçok kullanıcı yeni hafif temanın göze oldukça hoş göründüğünü ve kullanılabilir olduğunu dile getirdiler.

Windows 10’un ilk sürümünde dahi daha sade bir tema bulunmasına karşın, sade tema seçildiğinde birçok sıkıntı yaşanabiliyordu. Özellikle ana görev barında tema oldukça kötü görünüyor ve göz yoruyordu.

Temadaki görsel problemleri ve performans sıkıntılarını gidermek üzere çalışmalara başlayan teknoloji devi, yaptığı düzenlemeler sonrasında temayı tekrar yayınladı. Bütün Windows 10 kullanıcılarının beğenisine açılan temayı ise ayarlar sekmesinden değiştirebilirsiniz.

Windows 10 tema değiştirme

Windows 10’da bulunan hazır temalardan yararlanmak ya da kendi temalarınızı uygulamak için izlemeniz gereken adımları şöyle sıralayabiliriz.