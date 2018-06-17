Windows 10 için Swiftkey Artık Kullanılabilir Halde

Uzun bir süre önce Microsoft tarafından satın alınan ve geliştirilmesine başlanan Swiftkey, birçok klavye uygulamasını geride bırakarak popülerliğini arttırıyor. Swiftkey'in sürekli artan bu popülerliğini kaybetmek istemeyen Microsoft, kendi işletim sistemi Windows 10 için Swiftkey uygulamasını kullanılabilir hale getirdi.

Akıllı öneri, sözcük tamamlama ve yapay zeka gibi özellikleriyle ön plana çıkan Swiftkey, mobil cihazların mağazalarında milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Klasik sistem klavyelerinin yapamadığı birçok özelliğe sahip olan Swiftkey, bu özellikleri sayesinde kullanıcılardan tam puan alıyor.

Windows 10 için Swiftkey vakti!

Microsoft'un başarılı klavye uygulaması Swiftkey, uzun bir aradan sonra Windows 10 platformu için yayınlandı. Henüz ön izleme olarak kullanılabilen Swiftkey'i maalesef isteyen her kullanıcı test edemiyor. Windows Insider programı kapsamında test aşamalarına başlanan Swiftkey çok yakın bir zamanda tüm kullanıcılar için aktif hale getirilecek.

Windows 10 için geliştirilen Swiftkey fiziksel klavyelere sahip cihazları hedef almıyor. Bu yüzden Swiftkey sadece dokunmatik ekrana ve katlanabilme özelliklerine sahip olan cihazlar için vazgeçilmez bir uygulama olacak.

Peki ya siz, Windows 10'da Swiftkey uygulamasını kullanır mısınız?