Windows 10 ile Çalışan Cihaz Sayısı 800 Milyonu Geçti

Yazılım devi Microsoft, bundan altı ay önce yani geçtiğimiz yılın Eylül ayında, dünya genelinde Windows 10 işletim sistemiyle çalışan aylık aktif cihaz sayısının 700 milyona ulaştığını açıklamıştı. Şirket şimdi de bu sayının 800 milyona ulaştığını duyurdu.

Bu sayı Windows 10 adına etkileyici bir sayı olsa da aslında Microsoft bundan çok daha fazlasını hedefliyordu. Şirket, 2015 yılında Windows 10’u piyasaya sürdükten sonra üç yıl içerisinde bu işletim sistemine sahip cihaz sayısının 1 milyara ulaşmasını hedeflemişti. Geçtiğimiz yıl üçüncü yılını dolduran Windows 10 bu hedefe ulaşamadı. Ancak yine de Windows 10 tüm zamanların en hızlı büyüyen Windows versiyonu olmayı başardı.

Microsoft'un Modern Yaşam ve Cihazlar Departmanı Başkan Yardımcısı Yusef Mehdi, Windows 10'un şimdiye kadarki tüm Windows sürümleri arasında en yüksek memnuniyet oranına sahip olduğunu söyledi. Microsoft’un son birkaç güncellemesinde yaşanan sorunlar düşünüldüğünde, bu oldukça şaşırtıcı ve etkileyici bir durum. Ancak Microsoft, bu yıl Windows 10'un genel güvenilirliğini geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

800 milyon cihaza ulaşmayı başaran Microsoft'un, 1 milyar hedefine ne zaman ulaşacağı ise merak konusu. Bakalım 22 Ekim 2019’da Windows 7 desteği sonlandırıldığında Windows 10 cihazlarının sayısı daha da mı çok artacak? Bu sorunun yanıtı da şimdiden merak ediliyor.