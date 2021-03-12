Windows 10 KB5000802 Güncellemesi Mavi Ekran Hatasına Neden Oluyor!

Windows 10 KB5000802 güncellemesi, kullanıcıların mavi ekran hatası ile karşı karşıya kalmasına sebep oluyor. Peki, güncelleme yapan PC kullanıcılarının karşılaştığı mavi ekran hatasının nedeni nedir? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Windows 10 KB5000802 Güncellemesi Neden Mavi Ekran Hatasi Veriyor?

İlk olarak 29 Temmuz 2015 tarihinde piyasaya sürülen Windows 10 kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip oldu. Windows 10 günümüzde en çok kullanılan işletim sistemleri arasında yer alıyor. Windows 10 işletim sisteminin bu kadar popüler olması elbette kendisini kusursuz yapmıyor.

Microsoft tarafından Windows 10 için yayınlanan güncellemeler genellikle bir hataya neden oluyor veya performans anlamında düşüşe neden oluyor. Windows 10 için 9 Mart tarihinde yayımlanan KB5000802 kodlu güncellemenin mavi ekran hatasına yol açtığı ortaya çıktı. Söz konusu güncellemeyi yapan bazı bilgisayar kullanıcıları, Microsoft Word, Notepad ya da farklı bir program üzerinden yazıcıdan çıktı almak istediği takdirde mavi ekran ile karşılaşıyor.

Paylaşılan rapora göre Kyocera, Zebra ve Ricoh dahil olmak üzere birçok yazıcı markasında söz konusu sorun ile karşılaşılıyor. Bu sorundan kaç bilgisayarın etkilendiği şu anda belli değil fakat çok sayıda kullanıcı mavi ekran hatasıyla karşılaştığını ifade ediyor. Güncelleme yayımlandıktan kısa süre içerisinde kullanıcılardan gelen tepkiler çığ gibi büyüdü.

Kullanıcılar tarafından gelen tepkiler sonucunda Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsfot, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Teknoloji devi tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda araştırıyoruz ve daha fazla bilgi mevcut olduğunda bir güncelleme yayımlayacağız" ifadelerine yer verildi.

Karşılaşılan sorunda "APC_INDEX_MISMATCH for win32kfull.sys" hata kodu yer alıyor. KB5000802, otomatik bir güvenlik güncellemesi olduğundan dolayı bilgisayarlara otomatik olarak indirilip kuruluyor. Bu sebepten ötürü güncellemenin yüklenmesi kullanıcının tercihine bırakılmıyor.

Windows 10 Güncellemesi Nasıl Kaldırılır?

Paylaşılan bilgilere göre güncelleme kaldırıldığında sorun da ortadan kalkmış oluyor. Aşağıda yer alan adımları uygulayarak KB5000802 güncellemesini kaldırabilir ve karşılaştığınız sorunu çözebilirsiniz.