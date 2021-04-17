Windows 10 KB5001330 Güncellemesi Kullanıcıları Çileden Çıkardı!

Windows 10 KB5001330 güncellemesi yeni sorunlara neden oldu. Bazı bilgisayarlarda yüklenme sorunu yaşanırken bazı bilgisayarlarda ise mavi ekran gibi kritik sorunlar ortaya çıktı. Sorunun ortaya çıkmasının ardından kısa süre içerisinde tepkiler çığ gibi büyüyor. Peki, Windows 10 güncellemesi ile ortaya çıkan soru nasıl düzeltilir?

Windows 10 KB5001330 Güncellemesi Yeni Sorunlara Neden Oluyor

İlk olarak 29 Temmuz 2015 tarihinde piyasaya sürülen Windows 10 kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip oldu. Windows 10 günümüzde en çok kullanılan işletim sistemleri arasında yer alıyor. Windows 10 işletim sisteminin bu kadar popüler olması elbette kendisini kusursuz yapmıyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 10 kullanıcıları için düzenli olarak güncelleme yayımlayarak kusursuz ve gelişmiş bir işletim sistemi sunmaya çalışıyor fakat bazı güncellemeler birtakım sorunlara yol açabiliyor.

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan KB5000802 güncellemesi, kullanıcıların mavi ekran hatası ile karşı karşıya kalmasına sebep olmuştu. Söz konusu güncellemeyi yapan bazı bilgisayar kullanıcıları, Microsoft Word, Notepad ya da farklı bir program üzerinden yazıcıdan çıktı almak istediği takdirde mavi ekran ile karşılaşıyordu.

Microsoft, bu sorunu çözmek için KB5001330 isimli bir güncelleme yayımladı. Techradar'daki habere göre sorunu çözmek için yayımlanan güncelleme yeni sorunlara neden oldu. Bazı kullanıcılar güncellemeyi yüklerken "0x800f081f", "0x800f0984" ve "0x800f0922" hata mesajları ile karşılaştı. Bazı kullanıcılar ise güncelleme yüklemeyi başardı fakat bu kez de farklı sorunlar ortaya çıktı.

Bazı Reddit kullanıcıları, söz konusu güncellemeyi yükledikten sonra video oyunlarında donma, ciddi FPS düşmesi ve hatta çökme sorunu yaşadıklarını söyledi. Güncellemeyi yükleyen bir kullanıcı, bilgisayarlarını yeniden başlattıktan sonra mavi ekran hatası ile karşı karşıya kaldı.

Windows 10 Güncellemesi Nasıl Kaldırılır?

Paylaşılan bilgilere göre güncelleme kaldırıldığında sorun da ortadan kalkmış oluyor. Aşağıda yer alan adımları uygulayarak KB5001330 güncellemesini kaldırabilir ve karşılaştığınız sorunu çözebilirsiniz.