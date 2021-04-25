Oyuncuları Çileden Çıkartan Windows 10 Sorunu İçin Güncelleme

Windows 10 KB5001330 ​sorunu nasıl çözülür? Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan iki farklı Windows 10 güncellemesi, bilgisayarın oyun performansında sorunlara yol açmıştı. Şimdi Microsoft bu sorunları kabul etti.

Windows 10'un KB5001330 ve KB5001337 sürümlerinde ortaya çıkan sorun, dünya genelindeki binlerce kullanıcının sosyal medya platformlarına akmasına neden oldu.

Kullanıcılar güncelleme öncesine nazaran oldukça düşük kare hızlarından, VSYNC optimizasyon sorunlarından ve mavi ekran hatalarından söz ederken, bazıları oyunların 'artık oynanamaz hale geldiğini' söylüyor.

Microsoft, son iki Windows 10 güncellemesinden birini yükledikten sonra "kullanıcıların beklenenden daha düşük performans bildirdiğini" kabul etti ve güncellemeler için düzeltme yayınladı.

Oyuncular, Windows 10​ KB5001330 güncellemesini yükledikten sonra düşen kare hızları ve düşük performanstan şikayet ettiler ve aynı rapor, aynı güncellemenin önizleme sürümü olan KB5000842'yi yükleyenlerden de geldi.

Windows 10 KB5001330 ​sorunu nasıl çözülür?

Teknoloji devi, NVIDIA'nın etkilenen oyunculara kendi tavsiyesini vermesinin hemen ardından, sorunları çözmek için Known Issue Rollback (KIR) özelliğini devreye sokuyor.

Microsoft, açıklanmayan sayıda kullanıcının yaşadığı sorunları kabul ederek, KB001330 güncellemesi hakkında şunları aktardı:

"Kullanıcıların küçük bir alt kümesi, bu güncellemeyi yükledikten sonra oyunlarda beklenenden daha düşük performans bildirdi. Bu sorundan etkilenen çoğu kullanıcı, oyunları tam ekran veya pencere modunda çalıştırıyor."

Bu güncellemenin güvenlikle ilgili olmayan önizleme sürümü KB000842 için de benzer bir onay bulunmakta. Microsoft ayrıca oyun performansı sorunlarını çözmek için neler yaptığını da açıkladı:

"Bu sorun, Known Issue Rollback (KIR) kullanılarak çözüldü. Çözünürlüğün otomatik olarak tüketici cihazlarına ve yönetilmeyen iş cihazlarına yayılmasının 24 saate kadar sürebileceğini lütfen unutmayın. Cihazınızı yeniden başlatmak, çözünürlüğün cihazınıza daha hızlı uygulanmasına yardımcı olabilir. Known Issue Rollback özelliği, güvenlikle ilgili olmayan hata düzeltmelerini desteklemek için önemli bir Windows hizmeti iyileştirmesidir. Kritik bir gerileme keşfedilirse, daha önce yayınlanmış bir versiyona hızlı bir şekilde geri döndürmemizi sağlar."